Шок! Только в воскресенье в Беларуси утонуло пять человек, в том числе двое детей
Из-за установившейся жаркой погоды беларусы бросились к воде. Для некоторых это заканчивается трагически
Как сообщает МЧС, только в воскресенье в стране утонули 5 человек, среди погибших двое детей: в 14:15 в реке Бася (Чаусы) обнаружена и извлечена из воды утонувшая девочка (2006 г.р.); в 17:42 поступило сообщение о трагедии в реке Днепр (Шклов) — утонул мальчик (2012 г.р.).
Также погибли:
59-летний мужчина (озеро Мурожницкое в деревне Язвино Шумилинского района);
32-летний мужчина (озеро Броды в Могилеве);
52-летний мужчина (карьер в Верхнедвинске).
В МЧС сообщили и о спасении на воде.
Старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 29 Игорь Никитенко спас тонувшего человека на акватории Цнянского водохранилища.
12:17 21/06/2021
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