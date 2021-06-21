



Как сообщает МЧС, только в воскресенье в стране утонули 5 человек, среди погибших двое детей: в 14:15 в реке Бася (Чаусы) обнаружена и извлечена из воды утонувшая девочка (2006 г.р.); в 17:42 поступило сообщение о трагедии в реке Днепр (Шклов) — утонул мальчик (2012 г.р.).





Также погибли:





59-летний мужчина (озеро Мурожницкое в деревне Язвино Шумилинского района);





32-летний мужчина (озеро Броды в Могилеве);





52-летний мужчина (карьер в Верхнедвинске).





В МЧС сообщили и о спасении на воде.





Старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 29 Игорь Никитенко спас тонувшего человека на акватории Цнянского водохранилища.