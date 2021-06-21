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Ученые: сок черноплодной рябины убивает COVID-19

Группа учёных из Института Молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Уильяма (Германия) экспериментальным путём смогла доказать, что сок черноплодной рябины способен подавлять активность нового коронавируса, вызывающего КОВИД-19 у человека.

Черноплодная рябина содержит соединения, подавляющие коронавирус
Для проведения оценки эффективности сока из ягод черноплодной рябины эксперты добавили в исследуемый сок часть воды, а затем провели оценку взаимодействия полученного содержимого с частицами коронавируса. Исследование проведённое в условиях лаборатории показало: сок черноплодной рябины смог почти на 97% подавить активность SARS-СoV-2.

Зная о том, что входными воротами в организм человека для коронавирусной инфекции являются полость носа и рта, учёные полагают, что использование соединений, входящих в состав сока из черноплодной рябины, поможет в значительной мере повлиять на его активность. 

“Мы полагаем, что своевременно предотвратив инфицирование, или же снизив активность вирусной нагрузки, мы сможем не только облегчить течение заболевания, но и не допустить развития тяжёлых осложнений в виде пневмоний, а так же уменьшить вероятность распространения данной инфекции среди населения”, – сообщают исследователи.

Во время исследования были так же изучены противовирусные качества таких напитков как зелёный чай и сок граната, которые так же показали достаточно высокую противовирусную защиту. Пока эти данные были получены лишь при проведении исследований в лаборатории, в пробирке. 

В дальнейшем учёные планируют изучить действие соединений, входящих в состав этих продуктов, непосредственно на организм человека. Информацией поделился сайт bioRxiv.
Источник: med-heal.ru
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