



15 июня ее схватили силовики возле ее дома в Гомеле, когда она выходила с трехлетним сыном из автомобиля, пишут Сильные Новости со ссылкой на Радио Свобода.





«Показали как доказательство фото не похожей на меня женщины». В Гомеле держали в ИВС как подозреваемую в массовых беспорядках мать 3-летнего ребенка

«Особо ничего не объясняли. Сказали, что нужно провести обыск. Хорошо, что приехала моя мать и забрала сына. Меня же забрали на допрос, и потом — в ИВС. Показали снимок какой — то женщины и спрашивали-я ли это? Мол, эта женщина участвовала в марше в Гомеле 20 сентября. Но на снимке была не я.и даже не похожа — ни такой одежды я не имею, и фигура не такая. Я им объяснила, что 20 сентября не ходила на Марш, была с ребенком, но меня не слушали, и отправили в ИВС», — рассказала Алина.





В ИВС она была три дня. «Приходил кто-то в штатском. Угрожал, что лишат родительских прав, что меня посадят в тюрьму, за что?»,- говорит жительница Гомеля.





В изоляторе ей не дали ни белья, ни одеяла и подушки. «Поднимали ночью два раза. Должна была вставать, называть свою фамилию. Сказали — такие у них»правила внутреннего распорядка». Как я выдержала? Медитировала, плакала… Много плакала. От такой несправедливости была горечь во рту», — говорит Алина.





Сейчас она в статусе подозреваемой по уголовному делу. Алина объясняет, что не была в центре города 20 сентября, и на снимке совсем не она. «Сказали, что будет экспертиза, будут разбираться», — добавила молодая мать.





Гомельские силовики с начала июня начали задерживать местных жителей за марш 20 сентября 2020 года. Тогда в городе прошла мирная акция, не было «массовых беспорядков», никто не бил витрин, не курил ничего, не избивал милицию. Сейчас как минимум пять человек находятся в СИЗО за марш 20 сентября.





Ранее за то, что он якобы толкнул омоновца 20 сентября, был осужден житель Гомеля Алексей Губич. Суд прошел в закрытом режиме. Подробности дела неизвестны. Сначала Алексея обвинили в том, что он толкнул сотрудника милиции. Но если не добыли доказательств, то по «делу» внезапно появился неизвестный сотрудник ОМОН, который выступил потерпевшим в закрытом суде. Губич наказан лишением свободы на 3 года.