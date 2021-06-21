В результате аварии погибли 24-летний водитель «Форда» и двое его пассажиров.





Девушку из «Мерседеса» и ее мужа госпитализировали, пишет НН.





«Ехали прямо за «Фордом», метров 100. Просто жесть, в шоке до сих пор и я, и жена. Парень в «Мерседесе» говорил, что спал. Возможно, его девушка тоже уснула. Парнишке, которому защемило руку в «Форде», и который, видимо, единственный из машины жив — здоровья. Я не знаю, как ему это пережить. У нас сегодня второй день рождения, потому что следующие на трассе были мы… Ну и отсутствие ограждений — это просто пи*ец. Как я ненавижу коррупцию, из-за неё 3 человека не вернулись сегодня», — написал пользователь форума Onliner.





Заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, которое привело по неосторожности к смерти двух и более лиц. Ответственность — от 3 до 7 лет.



