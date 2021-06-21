+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На М1 под Борисовом девушка выехала на встречку — трое погибших во встречном авто

Авария произошла вечером 20 июня на трассе М1 возле деревни Стаи Борисовского района. Здесь 25-летняя девушка за рулем «Мерседеса» выехала на встречку и столкнулась со встречным «Фордом».

На М1 под Борисовом девушка выехала на встречку — трое погибших во встречном авто
В результате аварии погибли 24-летний водитель «Форда» и двое его пассажиров.

Девушку из «Мерседеса» и ее мужа госпитализировали, пишет НН.

«Ехали прямо за «Фордом», метров 100. Просто жесть, в шоке до сих пор и я, и жена. Парень в «Мерседесе» говорил, что спал. Возможно, его девушка тоже уснула. Парнишке, которому защемило руку в «Форде», и который, видимо, единственный из машины жив — здоровья. Я не знаю, как ему это пережить. У нас сегодня второй день рождения, потому что следующие на трассе были мы… Ну и отсутствие ограждений — это просто пи*ец. Как я ненавижу коррупцию, из-за неё 3 человека не вернулись сегодня», — написал пользователь форума Onliner.

Заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, которое привело по неосторожности к смерти двух и более лиц. Ответственность — от 3 до 7 лет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]