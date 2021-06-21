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В Польше в ДТП попала военная техника – сгорели два танка

В Польше произошла дорожно-транспортное происшествие на автодороге вблизи Щецина. В результате аварии произошел пожар, который охватил танки Т-72М1.

Фото: в Польше из-за ДТП сгорели танки (фото wszczecinie.pl)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Wszczecinie.

На автодороге столкнулись два эвакуатора и платформы, которые перевозили боевые танки Т-72М1. От столкновения произошел пожар, который перекинулся на боевую технику.

В сети также опубликовали видео с места происшествия, на котором можно услышать, как после аварии прогремело несколько взрывов. Как рассказали спасатели, прибывшие на место, взрывались колеса автомобилей, поскольку танки были без боеприпасов.

"В результате этого инцидента движение на автомагистрали в сторону границы было заблокировано. После того как пожар был ликвидирован, водители двух грузовиков решили поехать в больницу на диагностику", - рассказал пожарный, передает издание Interia.

Сейчас обстоятельства аварии не известны. Правоохранители выясняют, что повлекло ДТП, но предварительно известно, что один из прицепов, который ехал впереди, резко затормозил, а другой не успел среагировать и въехал в него.
Источник: Дмитрий Левицкий
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