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Народные традиции 21 июня - сегодня нельзя ходить на кладбище и давать в долг

Сегодня в народные отмечают Духов день. По церковному календарю чтят Святого Духа. Также 21 июня вспоминают великомученика Феодора, которого считают покровителем православных воинов.

Фото: pixabay.com

В этот день стоит сходить в церковь. Нельзя ругаться и грешить. Не стоит посещать кладбище, ведь в этот праздник нет места унынию. Рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя. Нельзя сегодня жаловаться и давать что-то ценное в долг. Могут не вернуть, пишет gazeta.ua.

Народные приметы 21 июня

Град на Федора обещает холодное лето, но, несмотря на это, удастся собрать хороший урожай.

Грачи хрипло каркают - скоро будет дождь.

Сильная роса - к ясному дню.

Утром гром - не к добру.

Звонкий гром - на ливень, глухой - на тихий дождь.

К полудню роса не высохла, то в этот день дождя не будет.
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