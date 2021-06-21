Народные традиции 21 июня - сегодня нельзя ходить на кладбище и давать в долг
Сегодня в народные отмечают Духов день. По церковному календарю чтят Святого Духа. Также 21 июня вспоминают великомученика Феодора, которого считают покровителем православных воинов.
Фото: pixabay.com
В этот день стоит сходить в церковь. Нельзя ругаться и грешить. Не стоит посещать кладбище, ведь в этот праздник нет места унынию. Рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя. Нельзя сегодня жаловаться и давать что-то ценное в долг. Могут не вернуть, пишет gazeta.ua.
Народные приметы 21 июня
Град на Федора обещает холодное лето, но, несмотря на это, удастся собрать хороший урожай.
Грачи хрипло каркают - скоро будет дождь.
Сильная роса - к ясному дню.
Утром гром - не к добру.
Звонкий гром - на ливень, глухой - на тихий дождь.
К полудню роса не высохла, то в этот день дождя не будет.
07:43 21/06/2021
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