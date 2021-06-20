+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Владимира Неронского в колонии лишили передач до августа

Автора ютуб-канала "Слуцк для жизни" Владимира Неронского, приговоренного к трем годам лишения свободы, в исправительной колонии №15 на Могилевщине лишили продуктовых передач до 4 августа.

 Об этом "Весне" сообщила его жена Марина. Причина дисциплинарного взыскания — неизвестна, но жена предполагает, что это связано с тем, что Владимир осужден по "политическому" делу. 


Политзаключенный Владимир Неронский в суде 12 января. Фото: spring96.org

Как рассказала Марина, она узнала о запрете на передачи 16 июня, когда уже приехала с 50-граммовой передачей в Вейно, где находится колония №15. На следующий день пришло письмо от Владимира, где он сам и сообщил это. 

"Но не запрещены бандероли, письма, можно класть деньги на счет", — говорит Марина. 

Владимир Неронский уже работает в колонии. По словам Марины, они с адвокатом готовят надзорную жалобу на приговор Логойского района, которым политзаключенного приговорили к 3 годам колонии в условиях общего режима. Также Владимир очень обрадовался новости об изменениях в Уголовный кодекс, согласно которым ему будет перечислен срок отбывания наказания. В СИЗО политзаключенный содержался восемь месяцев, то есть большую часть наказания он уже отбыл. 

По информации правозащитников, многих политзаключенных лишают передач, как только они прибывают в места отбывания наказания. Причина — "политическая" статья, по которой человека приговорили к лишению свободы. Администрация колонии использует это как дополнительный способ давления на политзаключенного.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]