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Дело Белгазпромбанка: прения по делу топ-менеджеров начнутся 21 июня

Прения по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнутся 21 июня в суде Московского района Минска. Это заключительная стадия процесса. Предполагается, что прения продолжатся несколько дней.

Обыск в штабе Виктора Бабарико / Еврорадио

Виктор Бабарико продолжает верить, что справедливое решение суда возможно, сообщает его официальный телеграм-канал.

— ...все же моя наивность — не глупость. И самый худший вариант я тоже рассмотрел. Большой срок в колонии не самый трагический вариант. Тем более что сейчас там собираются не самые плохие люди, — говорит Виктор Бабарико.

Виктор Бабарико уже более года находится в заключении. Он был задержан вместе со своим сыном Эдуардом 18 июня 2020 года.
euroradio.fm
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