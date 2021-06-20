Дело Белгазпромбанка: прения по делу топ-менеджеров начнутся 21 июня

Обыск в штабе Виктора Бабарико / Еврорадио





Виктор Бабарико продолжает верить, что справедливое решение суда возможно, сообщает его официальный телеграм-канал.





— ...все же моя наивность — не глупость. И самый худший вариант я тоже рассмотрел. Большой срок в колонии не самый трагический вариант. Тем более что сейчас там собираются не самые плохие люди, — говорит Виктор Бабарико.





Виктор Бабарико уже более года находится в заключении. Он был задержан вместе со своим сыном Эдуардом 18 июня 2020 года.



