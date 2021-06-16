+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кушайте сами! Сеть «Темпо» переименовала пиццу TUT.BY и словила негатив в соцсетях

Портал CityDog.by заметил, что в сети пиццерий «Пицца Темпо» из меню пропала пицца з названием TUT.BY, которая была там на протяжении многих лет.

Журналисты городского портала позвонили в службу доставки сети и поинтересовались, куда пропала пицца TUT.BY. Диспетчер ответила, что эта пицца была самой популярной из всех, поэтому ей решили дать фирменное название. В остальном ничего не изменилось – состав начинки остался таким же.


На вопрос, появится ли в заведениях сети другая пицца TUT.BY (возможно, с измененной начинкой), в службе доставки ответили, что нет: «Пиццы с таким названием в меню больше не будет».
marketing.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]