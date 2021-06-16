Журналисты городского портала позвонили в службу доставки сети и поинтересовались, куда пропала пицца TUT.BY. Диспетчер ответила, что эта пицца была самой популярной из всех, поэтому ей решили дать фирменное название. В остальном ничего не изменилось – состав начинки остался таким же.





На вопрос, появится ли в заведениях сети другая пицца TUT.BY (возможно, с измененной начинкой), в службе доставки ответили, что нет: «Пиццы с таким названием в меню больше не будет».







