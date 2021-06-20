Петицию отправили в Совет министров. Из Парламента пришел ответ. В петиции говорилось:





Закон «О недопущении реабилитации нацизма» (далее – Закон) 14 мая 2021 г. подписан А.Г. Лукашенко.





Согласно статье 1, «нацистская символика и атрибутика – флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, использовавшиеся Национал-социалистской рабочей партией Германии, Национальной фашистской партией Италии, ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, ВОЕННЫМИ И ИНЫМИ СТРУКТУРАМИ ЛИБО ОРГАНИЗАЦИЯМИ, сотрудничавшими с такими структурами на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны».





[…]





Участниками РОА (Российская освободительная армия Андрея Власова, военизированное коллаборационистское формирование из советских граждан. - Прим. The Village Беларусь) в качестве флага использовался российский триколор.





По данным А.Каращука и С.Дробязко, стрелковый батальон Гвардейской бригады РОА три раза привлекался к участию в антипартизанских операциях.





Исходя из вышеизложенного, имеются достаточные основания полагать, что действие Закона будет распространяться в том числе и на один из государственных символов Российской Федерации - флаг, который, после вступления в силу Закона, будет признан Республикой Беларусь нацистской символикой.





[…]





На основании изложенного […] просим пояснить:





Какие меры будут приняты компетентными органами после вступления в силу Закона «О недопущении реабилитации нацизма» для недопущения публичного демонстрирования флага Российской Федерации, как символики, использовавшейся военной организацией, сотрудничавшей с фашистскими структурами на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны?





Будут ли введены ограничения публичного демонстрирования одного из официальных символов Российской Федерации посредством телевидения, в том числе в эфире российских телеканалов, вещающих на территории нашей страны, Интернет-ресурсов, печатных изданий?





Из парламента (Палаты представителей Национального собрания) пришел ответ за подписью председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадия Давыдько. В кратком ответе сказано:





Сообщаем, что в соответствии с частью четвертой статьи 12 Закона перечни организаций и иных структур, указанных в определении термина «нацистская символика и атрибутика», а также самой нацистской символики и атрибутики определяются Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством юстиции, Комитетом государственной безопасности и Национальной академией наук Беларуси.



