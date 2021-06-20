«Яндекс» запустил «Балабобу»: нейросеть дописывает текст в разных стилях
Сервис «Яндекса» может создавать текст в разной стилистике: от подписи в Instagram до пацанских цитат и гороскопов.
В основе «Балабоба» лежит языковая модель YaLM, алгоритм генерирует каждое последующее слово в предложении, учитывая около трех миллиардов параметров. Нейросеть обучена читать части страниц «Википедии», новостные статей и книг, открытых записей в социальных сетях и других материалах. Также с помощью YaLM работают «Поиск» и «Алиса».
Всего «Балабоба» генерирует текст в нескольких стилистиках: пацанские цитаты, рекламные слоганы, короткие истории, подписи в Instagram, «короче, „Википедия“», синопсисы фильмов, гороскоп, народные мудрости, тосты, теории заговора, ТВ-репортажи и народные мудрости.
При использовании юзера предупреждают: «Нейросеть не знает, что говорит, и может сказать всякое — если что, не обижайтесь. Распространяя получившиеся тексты, помните об ответственности». Также сервис старается не использовать мат и не отвечает, если в тексте встречаются оскорбления и грубая лексика, пишет dev.by
14:11 20/06/2021
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