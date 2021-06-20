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В Беларуси не хватает больше 91 тысячи работников. В дефиците медики, строители, водители, продавцы

В Беларуси не хватает больше 91 тысячи работников, следует из данных общереспубликанского банка вакансий. Для сравнения: на 2 мая было около 81,4 тысяч предложений от нанимателей.

В Беларуси не хватает больше 91 тысячи работников. В дефиците медики, строители, водители, продавцы
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Какие зарплаты готовы платить наниматели

В общереспубликанском банке вакансий на 20 июня размещено 91049 предложений от нанимателей. Из них — 28,7 тысячи вакансий — на зарплату до 500 рублей. Уточним, что наниматели, как правило, в вакансии указывают сумму до уплаты налогов, на руки в таком случае выйдет меньше.

Зарплату от 1000 рублей готовы платить почти по 12,8 тысячи вакансиям.

Какие работники в дефиците

На 20 июня для водителей автомобилей в банке вакансий размещено 3985 предложений от нанимателей, из них 688 — с зарплатой до 500 рублей, трактористов — 2551, электромонтеров — 2170, продавцов — 2183, поваров — 1780, электрогазосварщиков — 920, дорожных рабочих — 411.

В дефиците по-прежнему медработники. В Беларуси не хватает 3077 врачей-специалистов, медсестер — 3044, фельдшеров — 3044. Для санитарок открыто 1640 вакансии (в том числе и ветеринарных).

Достаточно вакансий размещено также для строителей: для каменщиков — 996, штукатуров — 948, маляров — 811.

Какие вопросы есть к банку вакансий

К актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий, возникает немало вопросов. В нем хватает предложений от нанимателей, которые разместили в предыдущие годы, начиная с 2016-го. Эти предложения могли потерять актуальность.

В марте этого года во время онлайн-конференции, которую проводило Минтруда по вопросам содействия занятости, один из участников пожаловался, что не все предложения, размещенные в общереспубликанском банке вакансий, актуальны. «Звоню, а мне говорят, что место занято. И это не единичный случай», — рассказал участник конференции.

— Да, такое случается. И объяснения этому просты: конкуренция на рынке труда существует, особенно если уровень оплаты труда по заявленной вакансии высокий. Вполне возможно, что вакансия, которая заинтересовала вас, параллельно заинтересовала еще кого-то, — ответил начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун. — Сегодня банк вакансий обновляется в режиме онлайн, и мы стремимся к тому, чтобы информация по неактуальным вакансиям как можно быстрее исключалась из банка.


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