Умер журналист Анатолий Лысенко

Начал карьеру на телевидении в качестве старшего редактора в Главной редакции программ для молодёжи Центрального телевидения.





Лысенко руководил программой «Взгляд», участвовал в создании телеканала «ТВ Центр». Именно он предложил Владиславу Листьеву идею программы «Поле чудес». С 2012 года возглавлял АНО «Общественное телевидение России».



























