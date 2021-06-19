Миссионер Яроцкий – о православии во время политического кризиса

Но во время политического кризиса в Беларуси он стал известен еще и критикой молчания руководства Белорусского экзархата, а также репрессий против вольнодумного духовенства.





Корреспонденты belsat.eu поговорили с миссионером о той роли, которую играет БПЦ в последних событиях и которую она должна была бы сыграть.





«Почувствовал себя в Африке в большей безопасности, чем на родине»

Руслан Яроцкий окончил Минскую духовную семинарию, много лет работал в структурах Гродненской православной епархии. Затем возглавил при Лавришевском монастыре волонтерское движение «Дети Африки», которое помогает приютам в Кении, Танзании и Уганде «где нищета настолько вопиющая и неприкрытая, где еда – это очень часто вопрос жизни и смерти».





Во время августовских событий миссионер в очередной раз уехал в Африку, но «каждый день листал новости, читал, что происходит у нас в стране, об этих брутальных задержаниях».





«И в какой-то момент я почувствовал себя в Африке в большей безопасности, чем на родине», – сообщил он.





Руслан Яроцкий был аполитичным человеком, но, увидев насилие в Беларуси, не смог молчать и стал много высказываться о ситуации в стране, в том числе с критикой – иногда довольно резкой – церковного руководства. Однако, настаивает миссионер, это вопрос не политики, а нравственности, так как «бить людей – это плохо».



Церковь не может молчать

Собеседник уверен, что церковь не может молчать в такой ситуации и должна выступать в роли миротворца:





«Основная идея христианства – это примирение человека с Богом. А если в обществе и в церковной общине происходит такой глобальный раскол, весть церкви должна быть такой же – примирение. Ведь другого пути нет. Без прощения, без того, чтобы выслушать друг друга, не может быть диалога, не может быть будущего».





Помощь приютам в Африке. Фото из личного архива Руслана Яроцкого





На взгляд миссионера, голос церкви должен был быть обращен ко всем сторонам противостояния с призывом к миру, диалогу и молитве. Но теперь, считает он, церковь тесно сотрудничает с государством, а в истории «это часто очень печально кончалось».





По его словам, БПЦ должна была бы активнее включиться в процесс примирения в обществе, призвать людей сесть разговаривать друг с другом, не бить друг друга. Но церковь промолчала.





«Никто же не ждал, что выйдет митрополит Вениамин и скажет, мол, давайте все будем голосовать за Александра Лукашенко или за Светлану Тихановскую. От него просто ждали нейтралитета и призыва к миру. Вместо этого были назначены виновные», – отметил Руслан Яроцкий.

«Оказался не до компании со своей позицией»

Одним из таких «виновных» стал архиепископ Гродненский Артемий, «человек очень близкий и теплый», отставку которого утвердили на прошлой неделе. По словам собеседника, владыка олицетворял собой «красивое интеллектуальное православие». 16 августа 2020 года он во время проповеди в кафедральном соборе Гродно резко осудил насилие властей в Беларуси. Запись широко разнеслась по просторам интернета.





«Мне кажется, та проповедь была спонтанной. Реакцией на то, что мы все увидели. Он естественным образом отреагировал, как должен был отреагировать любой священник, христианин. Что нельзя, чтобы люди страдали от беззакония. И на него спустили всех собак, мол, он за политику. Но если действительно послушать его выступление, то он был просто против зла», – подчеркнул Руслан Яроцкий.





По его словам, Артемий, хотя высказывался нечасто и достаточно корректно, не вписывался в ту симфонию, которую создал митрополит Вениамин, и в итоге «оказался не до кампании со своей позицией». По мнению миссионера, Гродненский архиепископ мешал картинке, что церковь поддерживает действующие власти.





«Есть люди, которых очень трудно заменить. Владыка Артемий – это пастырь, любимый многими. И если Синод БПЦ принял свое решение, все мы надеялись, что на Синоде Русской Церкви оно не будет принято. Что патриарх Кирилл не поведется на это: власть сказала убрать – человека убрали. Хотелось верить, что у нас немножко больше самостоятельности. А если так все быстро произошло, это огорчило огромное количество людей. Мне писали некоторые священники, которые просто задавались вопросом, оставаться или уходить, так как для многих принимать участие в театре абсурда стало вопросом совести. Мне кажется, что это большая ошибка, так как она обнажила то, насколько церковь управляема государством. Это печальный день», – считает собеседник.





Вместе с тем, по его словам, владыка Артемий как человек с чистой совестью может спокойно пойти на покой.





«А вот с какой совестью будут уходить на покой люди, которые принимали такое решение, – это вопрос», – отметил миссионер.





Помощь приютам в Африке. Фото из личного архива Руслана Яроцкого





«Владыку Артемия обвиняли все время, что он вовлечен в политику. А мне кажется, что он пострадал за то, что остался едва ли не единственным епископом, не втянутым в активную политическую борьбу. Он единственный епископ, которого я знаю, который открыто говорил важные обществу вещи. За это он пострадал. На фоне всех, кто кивал на всяких совещаниях, он оказался не до компании. Он пострадал как христианин за свою верность истине и принципам», – подчеркнул он.





«Я не знаю, в каком переводе читает Евангелие владыка Вениамин»

Одним из обвинений в адрес архиепископа Артемия было то, что гродненские священники посещали в тюрьмах политических заключенных.





«Любой человек, который читает Евангелие, знает о «в темнице был, и вы пришли ко Мне». Ничего нехристианского священники не делали. Я не знаю, в каком переводе читает Евангелие владыка Вениамин, но что нехристианского в том, чтобы посетить человека в тюрьме? Людей много в тюрьме, они требуют опеки. Много из них искренних верующих, и они имеют право на пастырскую помощь», – отметил Руслан Яроцкий.





Он подчеркнул, что священники посещают даже людей с пожизненными сроками, поэтому «выставлять это в качестве претензии – это настолько по-антиевангельски, настолько абсурдно».





«Любой человек, который просто откроет нагорную проповедь, прочитает Евангелие, понимает, что это слова Христа. Так обижайтесь на Христа, – заявил миссионер.

Верующие очень недовольны

Руслан Яроцкий отмечает, что позицией руководства БПЦ во время белорусского политического кризиса недовольно «огромное количество верующих». А отставка архиепископа Артемия вызвала дополнительный большой всплеск эмоций относительно РПЦ и БПЦ.





«В церкви, как и в обществе, пытаются создать впечатление, что есть какое-то большинство, единственное в своем принятии стабильности и против БЧБ. Но это неправда. Мне кажется, наоборот: вся подвижная ее часть (молодежь, интеллигенция, просто люди, которые думают) прекрасно все понимает. Они против насилия, против брутальных вещей», – заявил собеседник.





Но, по словам Руслана Яроцкого, у таких верующих нет ощущения, что они являются частью церкви, что их кто-то защитит. В результате у людей небезосновательно складывается ощущение, что руководство церкви ведет себя так, словно Бога нет:





«Боль огромного количества людей игнорируется. Когда у человека духовные волнения, он пытается обратиться к тому, кто может дать утешение, надежду. А получилось так, что людям некуда пойти».

«Обходить церковь за километр»

По мнению миссионера, своими действиями руководство БПЦ нанесло очень сильный удар по церкви. Из-за последних событий многие люди просто перестали ходить в церковь, перешли в другие общины, церкви, деноминации:





«По церкви нанесен колоссальный удар, который огромное количество людей заставит обходить ее за километр. Посмотрите на наши святыни – они же полупустые. Многие люди перестали ходить в святыни, они ничего не хотят иметь общего ни с Богом, ни с православием. Я знаю православных верующих, которые не хотят, чтобы их дети пришли в православную святыню. Это очень серьезная проблема, которую предстоит решить новому поколению священников, катехизаторов».





В качестве спасительного пути для БПЦ он предложил начать жить самостоятельно от государства, как католики и протестанты.





«Быть институтом, абсолютно отделенным в финансах и всем прочем. Будущее будет, если мы будем жить с Христом, слушать Христа, а не власти», – считает миссионер.





А современное руководство БПЦ, по мнению Руслана Яроцкого, ждет та же история, что и многих из тех, кто сотрудничал с советской властью: «забвение, порицание». Должны прийти новые люди, ведь на этом фундаменте ничего построить нельзя.





Тем не менее сам миссионер продолжает тепло относиться к церкви и умным и интеллигентным людям в ней, которые раньше не были на поверхности и которых узнал в последнее время:





«Я оптимист. Я верю, что Бог есть, что все может измениться».





С учетом же того, что его деятельность в приходах Беларуси сейчас невозможна, Руслан Яроцкий уехал в другую страну. Там он планирует «заниматься тем, чем и занимался – гуманитарной миссией: кормить и помогать детям в Африке, несмотря на их убеждения».



