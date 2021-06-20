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Больничные листки белорусам будут выдавать по-новому. Рассказываем, что меняется

Новшества вступают в силу 23 июля.

Изменения в Инструкции о порядке выдачи  и оформления справок следующие.
 
Выдача, продление и закрытее больничного происходият в последний день освобождения от работы, службы или учебы, исключая экспертизу ВВК по временной нетрудоспособности, а также смерть пациента.
 
Если в это время человек заболевает, например, коронавирусом, или получает бытовую травму, то ему дается новая справка, пишет blizko.by
 
При неявке пациента на прием к врачу, справка оформляется с момента обращения и после экспертизы временной нетрудоспособности. Указывается вид и дата, когда и как режим нарушался.
 
Взяв больничный по уходу за больным  ребенком до 14 лет, важно учитывать, что следующую справку по тому же заболеванию или осложнению выдадут как продолжение выданной ранее и на срок, которого не достает до установленных 14 дней.
 
Также уточнены случаи, когда требуется печать врача на справке. Изменено оформление оборотной стороны и другие нюансы.
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