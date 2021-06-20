Изменения в Инструкции о порядке выдачи и оформления справок следующие.

Выдача, продление и закрытее больничного происходият в последний день освобождения от работы, службы или учебы, исключая экспертизу ВВК по временной нетрудоспособности, а также смерть пациента.

Если в это время человек заболевает, например, коронавирусом, или получает бытовую травму, то ему дается новая справка, пишет blizko.by

При неявке пациента на прием к врачу, справка оформляется с момента обращения и после экспертизы временной нетрудоспособности. Указывается вид и дата, когда и как режим нарушался.

Взяв больничный по уходу за больным ребенком до 14 лет, важно учитывать, что следующую справку по тому же заболеванию или осложнению выдадут как продолжение выданной ранее и на срок, которого не достает до установленных 14 дней.

Также уточнены случаи, когда требуется печать врача на справке. Изменено оформление оборотной стороны и другие нюансы.



