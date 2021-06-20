Максим Богрецов об айтишках и будущем IT: Этот слой населения попал под каток чуть ли не больше всех
Максим Богрецов утверждает, что не ожидал такого затяжного кризиса, рассчитывая, что здравый смысл начнёт проявляться раньше.
Это мнение он высказал во время стрима Еврорадио.
– Как-то первый вице-премьер заявил, что в экономике есть инерция. Я согласен: правильно построенные компании и индустрии по инерции продолжают что-то создавать и делать. Люди продолжают делать свою работу, и это так просто не растворяется.
Но в долгосрочной перспективе все эти штуки начинают проявляться очень сильно. Сейчас вопрос даже не в IT: думайте об образовании и о том, что будет происходить с молодыми людьми. Мы здесь росли, потому что многие люди по работе или благодаря социальным проектам вкладывали в образование, пытались оставить и уберечь крупицы уникальных вещей, которые были ещё в Советском Союзе. Например, физмат-школы – и добавляя прогрессивные методы образования в университетах.
Волна пошла уже в сторону школ. IT как никто зависит от притока талантливых, квалифицированных, правильно обученных с правильными принципами честных ребят. Этот слой населения попал под каток чуть ли не больше всех. Посмотрите через 3-4 года, сколько молодых людей выпустится, сколько будет здесь, сколько молодых сотрудников придёт на работу. Потом откатайте назад и посмотрите, что произошла корреляция с какими-то на первый взгляд напрямую не связанными вещами.
А приходят ли на смену эмигрантам новые сотрудники? IT сохраняет количество рабочих мест, но не качество работников – отмечает Максим Богрецов.
– Ещё берут статистику и вырывают из контекста: смотрите, сотрудники продолжают появляться!
Да, на смену самым квалифицированным и самым востребованным, которые выезжают и у которых выше компенсация и покупательная способность – да и налогов они платят больше. На смену этим людям приходят менее квалифицированные – но это совершенно не полноценная замена.
Да, команды будут продолжать это компенсировать за счёт глобальных команд. Но с точки зрения белорусского рынка, с точки зрения качества того, как происходит образование и развитие структуры в Беларуси – мы несём катастрофические потери. Конечно, если это не явные потери, на улице с флагом – то их можно и не замечать. Пока. Собственно, что и делают многие во власти.
Целиком беседу с Максимом Богрецовым смотрите здесь
Еврорадио
11:42 20/06/2021
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