Это мнение он высказал во время стрима Еврорадио.





– Как-то первый вице-премьер заявил, что в экономике есть инерция. Я согласен: правильно построенные компании и индустрии по инерции продолжают что-то создавать и делать. Люди продолжают делать свою работу, и это так просто не растворяется.





Но в долгосрочной перспективе все эти штуки начинают проявляться очень сильно. Сейчас вопрос даже не в IT: думайте об образовании и о том, что будет происходить с молодыми людьми. Мы здесь росли, потому что многие люди по работе или благодаря социальным проектам вкладывали в образование, пытались оставить и уберечь крупицы уникальных вещей, которые были ещё в Советском Союзе. Например, физмат-школы – и добавляя прогрессивные методы образования в университетах.





Волна пошла уже в сторону школ. IT как никто зависит от притока талантливых, квалифицированных, правильно обученных с правильными принципами честных ребят. Этот слой населения попал под каток чуть ли не больше всех. Посмотрите через 3-4 года, сколько молодых людей выпустится, сколько будет здесь, сколько молодых сотрудников придёт на работу. Потом откатайте назад и посмотрите, что произошла корреляция с какими-то на первый взгляд напрямую не связанными вещами.





А приходят ли на смену эмигрантам новые сотрудники? IT сохраняет количество рабочих мест, но не качество работников – отмечает Максим Богрецов.





– Ещё берут статистику и вырывают из контекста: смотрите, сотрудники продолжают появляться!





Да, на смену самым квалифицированным и самым востребованным, которые выезжают и у которых выше компенсация и покупательная способность – да и налогов они платят больше. На смену этим людям приходят менее квалифицированные – но это совершенно не полноценная замена.





Да, команды будут продолжать это компенсировать за счёт глобальных команд. Но с точки зрения белорусского рынка, с точки зрения качества того, как происходит образование и развитие структуры в Беларуси – мы несём катастрофические потери. Конечно, если это не явные потери, на улице с флагом – то их можно и не замечать. Пока. Собственно, что и делают многие во власти.





Целиком беседу с Максимом Богрецовым смотрите здесь







