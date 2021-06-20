Самый длинный день. Когда наступит летнее солнцестояние 2021 года

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Не так давно можно было наблюдать такое редкое явление, как кольцевое солнечное затмение, случившееся 10 июня. А вот летнее солнцестояние — это ежегодное астрономическое событие, которое происходит 20 или 21 июня. И в это году оно произойдет 21 числа первого месяца лета. А средняя продолжительность светового дня в июне составит 12 часов 55 минут.





На протяжение веков день солнечного солнцестояния приобрел для многих народоа мистическое значение, говорится в статье National Geographic.





Летнее солнцестояние приходится на самый длинный день и самую короткую ночь в году, когда высота подъема солнца на небосклоне является самой высокой. Поскольку летнее солнцестояние длится только краткий момент времени, то для дня, когда происходит летнее солнцестояние, используют другие названия, например «самый длинный день».





Это астрономическое событие давно получило признание в качестве особого события в календаре. Многие культуры во всем мире разработали празднования и ритуалы, для этого дня.





Древние египтяне выровняли Великие пирамиды так, чтобы солнце, если смотреть со Сфинкса, садилось точно между двумя пирамидами во время летнего солнцестояния.





В давно захороненном городе майя в Гватемале археологи обнаружили останки астрономической обсерватории, в которой здания были спроектированы так, чтобы выравниваться с солнцем во время солнцестояний. В такие времена население города собиралось в обсерватории, чтобы наблюдать, как их король, казалось, командует небесами.





Современные майя молятся в преддверии летнего солнцестояния на древнем месте майя в Тазумале. По словам священника майя Хосе Эренесто Кампоса, майя проводят церемонии солнцестояния, чтобы помочь сбалансировать энергию Матери Земли и попросить обильные урожаи.





Интересно, что в этом же регионе, в тропическом Сальвадоре июньское солнцестояние упоминается как зимнее солнцестояние, потому что оно наступает во время сезона дождей, который считается зимой.





В Украине и соседних странах в этот день традиционно отмечают праздник Ивана Купала. В Исландии, стране, расположенной к северу от Северного полярного круга, три дня подряд проходит музыкальный фестиваль «Секретное солнцестояние». В Китае общины в этот день участвуют в гонках на лодках, многие из которых украшены расписной резьбой драконов.





Пожалуй, самым известным сооружением, которое связ о с зимним и летним солнцестоянием, является Стоунхендж в Соединенном Королевстве. Наблюдатели в центре стоящих камней все еще могут наблюдать восход солнца летнего солнцестояния над Камнем пяток, который стоит прямо за главным кольцом Стоунхенджа.





Жители города Фэрбенкс на Аляске, уже более 100 лет «пользуются услугами» солнцестояния для ночной бейсбольной игры. По словам Тома Денниса, генерального менеджера бейсбольной команды Alaska Goldpanners, которая участвует в игре с 1960 года, первая игра Midnight Sun Game, состоявшаяся в 1906 году, началась как спор между двумя местными барами.





Люди, которые «действительно обращают внимание на то, что происходит на улице на регулярной основе, — это неоязычники в Америке и фермеры, потому что это важно для их сезона выращивания и сбора урожая», — говорит Джарита Холбрук, астроном из Университета Аризоны в Туксоне.





«Но независимо от того, являетесь ли вы фермером, бейсболистом, неоязычником или кем-то еще, наслаждайтесь несколькими дополнительными минутами солнечного света в этот самый длинный день года», — отмечает National Geographic.