+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Запреты и ограничения на посещения лесов введены в 25 регионах страны

В связи со сложной пожароопасной ситуацией посещение лесов запрещено в 6 районах Могилевской области, в 19 районах Гродненской, Гомельской и Минской областей оно ограничено.

Соответствующая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь на сайте министерства лесного хозяйства.

Так, по информации на 20 июня, посещение лесов запрещено в Бобруйском, Горецком, Дрибинском, Кличевском, Кировском и Мстиславском районах.

Кроме того, в ряде районов посещение лесов ограничено. Больше всего их на Гродненщине - 15 из 17 районов области. Посещать леса без ограничений пока можно только в Ошмянском и Кореличском районах.

В Минской области ограничения введены в Солигорском районе. В Гомельской - в Буда-Кошелевском, Октябрьском и Речицком районах, пишет Интерфакс.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]