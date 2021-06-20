Запреты и ограничения на посещения лесов введены в 25 регионах страны

Соответствующая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь на сайте министерства лесного хозяйства.





Так, по информации на 20 июня, посещение лесов запрещено в Бобруйском, Горецком, Дрибинском, Кличевском, Кировском и Мстиславском районах.





Кроме того, в ряде районов посещение лесов ограничено. Больше всего их на Гродненщине - 15 из 17 районов области. Посещать леса без ограничений пока можно только в Ошмянском и Кореличском районах.





В Минской области ограничения введены в Солигорском районе. В Гомельской - в Буда-Кошелевском, Октябрьском и Речицком районах, пишет Интерфакс.



