Фотофакт: в Ялте подтопленными остаются 36 домов





В городе ограничена подача воды из-за высокой мутности. Подвоз воды осуществляется водовозками. В связи с аварией на водопроводной очистной станции водоснабжение осуществляется по отдельным районам Ялты по два часа в сутки.





Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.



