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Фотофакт: в Ялте подтопленными остаются 36 домов

Спасатели продолжают устранять последствия непогоды, обрушившейся в пятницу на Ялту. Подтопленными остаются 36 домов, воду откачали из 28 домовладений, сообщает ТАСС.


В городе ограничена подача воды из-за высокой мутности. Подвоз воды осуществляется водовозками. В связи с аварией на водопроводной очистной станции водоснабжение осуществляется по отдельным районам Ялты по два часа в сутки.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.
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