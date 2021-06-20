Индийский штамм: «Он злее всех предыдущих»

Индийский штамм коронавируса — Дельта — стал самой главной опасностью этого лета. В Москве уже регистрируются рекордные цифры за всю пандемию, а коллективный иммунитет, который раньше оценивали в 60 процентов, может упасть до 25, и история с эпидемией повторится. Что говорят российские врачи об индийском варианте коронавируса, ковидных ограничениях и вакцинации — в подборке «Ленты.ру».





«Будут болеть и вакцинированные, и переболевшие»

Александр Соловьев, врач, эксперт лабораторной диагностики:









COVID-19. Разная реакция на угрозу распространения Дельта-варианта.





Швеция





Крупная вспышка, связанная с распространением Дельты в Векше (округ Кронеберг) связана с мероприятиями и вечеринками в начале июня по окончанию семестра в Линнейском университете — зарегистрировано 60 случаев. Вызывает беспокойство, что студенты разъехались по всей стране, что может обусловить новые вспышки.





Местных мер нет, только общие меры:





— общаться на открытом воздухе;

— держать социальную дистанцию;

— оставаться дома, если вы больны;

— стараться не пользоваться общественным транспортом;

— не участвовать в крупных вечеринках;

— ограничить социальный пузырь небольшим количеством людей.





Помимо этого зарегистрированы вспышки, связанные с распространением Дельты еще в нескольких регионах. В Блекинге — 44 случая, связанные с дошкольным учреждением (инфицированы дети, родители, воспитатели). Эта вспышка считается связанной с вспышкой в Линнейском университете.





Вызывают беспокойство несколько тысяч шведских болельщиков в России, которые поехали на чемпионат в Санкт-Петербург несмотря на рекомендацию МИД не посещать Россию. Для возвращения в страну этим болельщикам не требуется предоставлять отрицательный тест на ковид, но они должны провести семь дней дома в изоляции и сдать тест на первый и пятый день после возвращения.









Охват вакцинацией в Швеции: одной дозой — 52,7 процента населения, двумя дозами — 29,5 процента населения.





В старших возрастных группах две дозы получили не все:





80+ — 87 процентов

75-79 — 69 процентов

70-74 — 54 процента

65-69 — 43 процента

55-64 — 26 процентов.





Вывод: наблюдаем за развитием эпидемиологической ситуации в Швеции в ближайшие месяцы — с шведским подходом стоит ждать серьезного ухудшения.





Норвегия





Крупная вспышка, связанная с распространением Дельты в муниципалитете Фюрдер, — 98 человек находятся в изоляции с инфекцией, более 1000 в карантине. Подтвержденных случаев Дельты — 64.





Шесть заболевших полностью вакцинированы (практически каждый десятый из инфицированных), но пока нет данных о том, какой вакциной они были вакцинированы. Вспышка связана с хоровым концертом в Культурном центре Неттерей, после которого заболело несколько участников, и затем произошло инфицирование членов их семей.





Норвегии удается контролировать вспышки с помощью хорошего отслеживания инфекции и местных мер реагирования (тестирование, изоляция, отслеживание инфекции и карантин).





В связи с вспышкой в Фюрдере реализуются дополнительные меры:





— прекращение всех организованных досуговых мероприятий как для детей, так и для взрослых;

— 20 человек допускаются на закрытые мероприятия (на национальном уровне 50);

— отдельный комплекс мер реализуется для детей при организации лагерного отдыха;

— все рестораны регистрируют гостей, чтобы можно было эффективно отслеживать контактных.





Норвегия более жестко реагирует на вспышки, вплоть до локальных локдаунов (как в мае в Тронхейме). Результативность стратегий реагирования на угрозу ковида можно оценить по смертности в Скандинавских странах в 2020 году. В Норвегии в 2020 году умерло на 0,4 процента меньше, чем прогнозировалось, а в Швеции умерло на 6,8 процента больше прогнозов за счет смертей от ковида.





Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Свердловская область





За последние недели отмечается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации. За последние 7 дней рост новых случаев заболевания составил более 32 процентов. 7-дневный коэффициент распространения инфекции превышает 1,3.





Количество больных на ИВЛ увеличилось за неделю на 23 процента. Смертность от ковида за последние 7 дней увеличилась на 12 процентов. 13 июня потребовалось дополнительно перепрофилировать под пациентов с ковидом 708 коек в нескольких больницах. Прогноз на ближайшие недели (и месяцы) крайне неблагополучный.





Хотя бы одной дозой в Свердловской области вакцинировано 524 000 (на 16 июня) — это немногим больше 12 процентов.





Реакция на ухудшение эпидемиологической ситуации — отменен общегородской выпускной в Екатеринбурге и празднование Сабантуя.





При этом:





— нет усиления масочного режима в общественных местах и на транспорте;

— проводятся в закрытых помещениях крупные массовые мероприятия:





18.06 в «Телеклубе» состоялся концерт Feduk;

18.06 в концерт-холле «Свобода» трибьют-концерт «Братья Lumiere»;

19.06 в ЭКСПО состоится игра чемпионов Высшей Лиги КВН;

19.06 состоится 8-й Международный фестиваль EverJazz;

19.06 в Телеклубе концерт Pharaoh;

19.06 в «Баре Ц» концерт Ice Hokku;

19.06 в «МЕГА ПАРК» фестиваль Sandarina.





Это далеко не полный перечень...





25 июня планируется провести крупнейшее мероприятие с участием нескольких сотен тысяч свердловчан «Ночь музыки» — как на открытых, так и на закрытых площадках по всему Екатеринбургу.





Тревожно такое перемешивание тысяч людей с участием молодых людей, среди которых сейчас активно распространяется коронавирус. Большинство крупных мероприятий не ограничивается только контактами на мероприятиях — это разъезд участников после мероприятия на общественном транспорте и такси по домам с другими горожанами... Групповые посещения ресторанов... При организации массовых уличных многочасовых мероприятий возникает много «опасных» мест — например, временные уличные туалеты, через которые проходит поток участников мероприятия.





О каком социальном дистанцировании можно говорить? Как соблюдать принцип ограниченных по численности и непересекающихся «социальных пузырей»?





Рост синхронный — новых случаев и госпитализаций, что удивляет и неприятно поражает. Обычно есть отставание в две-три недели между началом изменения эпидемиологической ситуации и значительным ростом госпитализации





Уверен, что нас ждет продолжающийся сильный рост заболеваемости и госпитализаций, а вслед за ними и значительное ужесточение мер.





Полумерами и микромерами не остановить распространение индийского варианта!





***

По всей видимости, мы «проспали» момент, когда произошла смена циркулирующего штамма (на индийский штамм, или дельта-вариант, — прим. «Ленты.ру») и доминирующее положение занял новый вариант. Иначе сложно объяснить взрывной рост в России.





Как это происходило в других государствах, известно на примере Дании, Великобритании, Германии — стран, где в целях эпиднадзора проводилось много исследований генома коронавируса.





В России проводится очень мало исследований генома коронавируса, что позволяло говорить лишь о нескольких десятках случаев обнаружения новых вариантов, завезенных из Турции и Танзании в апреле, а в последующем говорить об обнаружении десятков случаев внутреннего распространения.





Динамика смены штамма, скрытой угрозы, осталась незамеченной до момента взрывного, стремительного роста госпитализаций в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других субъектах. Динамика прироста новых случаев заболевания, связанная с активным распространением новых вариантов коронавируса после того, как они занимают доминирующее положение, в разных странах разная, что зависит от уровня коллективного иммунитета, охвата населения вакцинами, скорости введения антиковидных мер и их достаточности.





Фото: Jil Yngland / Reuters





Вот несколько примеров:





Индия — фаза роста длилась 2 месяца (март-апрель), увеличение заболеваемости было 25-кратное!





Аргентина — фаза роста длилась два месяца (апрель-май), увеличение заболеваемости было четырехкратное.





Тайвань — фаза роста 3 недели, прирост 29-кратный.





Япония — фаза роста 1,5 месяца, прирост шестикратный.





Германия — фаза роста 1,5 месяца, прирост трехкратный.





Турция — фаза роста 1,5 месяца, прирост шестикратный.





В каждой из этих стран разные варианты ковида обусловили новый подъем заболеваемости (где-то — третью волну, где-то — четвертую, как в Японии).





Распространение дельта-варианта (впервые в Индии) демонстрирует самые быстрые и продолжительные приросты по новым случаям. Что вовсе не удивительно.





Чем опасен дельта-вариант? Он более трансмиссивный — если год назад один инфицированный передавал ковид 2-2,5 новым людям, после появления варианта Альфы (британский штамм — прим. «Ленты.ру») в Англии — 4-5, то сейчас один инфицированный Дельтой передает ковид 5-8 людям!





На пресс-конференции 11 июня в Китае были озвучены следующие эпидемиологические характеристики Дельты (Китай борется с 21 мая с вспышкой ковида, связанной с Дельтой):





— выраженное сокращение интервала передачи вируса (инкубационного периода) — за десять дней было передано пять-шесть поколений вируса!





— значительно возросла вирусная нагрузка у инфицированных!



В Великобритании вариант Дельта примерно за полтора месяца занял доминирующее положение, вытеснив старые штаммы, — 90-96 процентов всех случаев сейчас — это Дельта.





Случаи заболевания удваиваются каждые десять дней при одном из самых высоких уровней охвата населения прививками в мире!





Примерно на 60 процентов увеличился риск передачи инфекции в домохозяйстве при появлении инфицированного. Это означает, что болеть будут семьями (и коллективами).





Какая картина при госпитализации инфицированных дельта-вариантом в Великобритании? Частота госпитализации увеличилась в 2,5 раза при инфицировании Дельтой, по сравнению с Альфой (британский штамм), а если сравнивать с исходным штаммом, циркулировавшим весной прошлого года, — в 4,1 раза!





33 процента всех госпитализированных в Великобритании, инфицированных Дельтой, — вакцинированы. 32 процента пациентов, инфицированных Дельтой, лежащих в ОРИТ [реанимации], — вакцинированы как минимум одной дозой вакцины.





45 процентов погибших из тех, кто был инфицирован Дельтой, — получил хотя бы одну дозу вакцины, 29 процентов — с двумя дозами вакцины. (...)





Критерии реинфицирования в разных странах отличаются, но везде подразумевается повторное положительное ПЦР спустя 90-100 дней от первого положительного ПЦР. Частота реинфекции в разных странах указывается 4,5 процента, 12 процентов, 14,8 процента.





В качестве негативного сценария можно ориентироваться на то, что до 10-15 процентов переболевших три-четыре месяца назад могут вновь заболеть сейчас. Это очень много!





Общие выводы и прогноз по России крайне тревожные:





— при реализации негативного сценария, связанного с распространением новых вариантов коронавируса, можно будет наблюдать фазу роста заболеваемости продолжительностью полтора-два месяца (июнь-июль) с достижением уровня новых ежедневных случаев 52 800 (шестикратный рост). Надеюсь, мы не увидим 25-кратного прироста, как в Индии;





— болеть будут все! В первую очередь невакцинированные, но будут болеть и вакцинированные, и переболевшие раньше;





— будет много тяжелых пациентов разного возраста.





Что делать? Вакцинироваться ускоренными темпами! Несмотря на снижение эффективности вакцин по отношению к Дельте, вакцины значительно снижают риск госпитализации, тяжелого заболевания и смертности. Не исключают, к сожалению, но значительно снижают!





Нужна более быстрая реакция на угрозу! Нужно отменять все массовые мероприятия! Нужно призывать к переводу на режим домашней работы всех, кто может работать дома!





Нужно жестко контролировать соблюдение масочного режима в транспорте и общественных зонах! Нужно добиваться реальной социальной дистанции и не допускать скопления людей в закрытых помещениях, тем более с плохим воздухообменом!

Нужно больше тестировать на ковид!





Нужно выделять «красные» (неблагополучные по распространению ковида) регионы и контролировать перемещение людей





При въезде в регион с хорошей (относительно хорошей) эпидемиологической ситуацией из «красного» региона нужно обязательно соблюдать самоизоляцию (минимум семь дней) и тестироваться при выходе из самоизоляции (ПЦР или антигенный тест).









«Вирус носится в воздухе»

Зухра Павлова, эндокринолог:





В Москву пришел новый индийский штамм — его политкорректно называют Дельта, как в свое время заменили название китайский коронавирус на COVID-19. Пришел он не только к нам, эта напасть расселилась по всем крупным городам Европы. Он злее все предыдущих. Он быстрее размножается, больше заражает людей и вызывает более тяжелые формы болезни.





И мы совсем не прививаемся! Еще один важный фактор: резко снизилось количество тех людей, кто болеет бессимптомно. Если раньше молодежь переносила все на ногах и не обращалась в больницу, то сейчас им настолько нехорошо, что они обращаются к врачам.





Почему это все произошло? Само собой, вирусы мутируют, с ними нельзя договориться или развернуть мутацию в нужную нам сторону. Но вторая главная причина — мы устали от коронавируса. Мы привыкли к нему. Вспомните, как в прошлом году мы протирали спиртом упаковки продуктов, кварцевали квартиры и бесконечно мыли руки? Признаемся себе — мы на это забили. А вирус-то не устал. Он по-прежнему свеж и бодр, размножается пуще прежнего и готов завоевывать новые горизонты.





Поэтому, друзья мои, возвращаемся на прежние позиции:





— максимальная изоляция. Главный способ заражения — по-прежнему аэрозольный. Вирус носится в воздухе в группе людей. Поэтому очень важно максимально избегать толп и закрытых помещений;





— проветривание. Сейчас вообще можно в квартире держать окна нараспашку (если нет маленьких детей). Пусть ветер снижает концентрацию вируса в воздухе до таких величин, что они перестают быть значимыми для заражения;





— мытье рук, ношение масок;





— поднятие иммунитета. Вспоминаем про адаптогены, которые помогают организму в тяжелое время. Это поливитамины, витамин С, эхинацея пурпурная, лимонник китайский и далее по списку. Чувствуете, что с вами что-то не так — начинаем прием адаптогенов. Надеюсь, прием витамина D вы не прекращали. Это не предотвратит болезнь, но мобилизует все силы.





А самое главное — прививка! Это ужасно, немыслимо, несправедливо, что в нашей стране, чуть ли не первой в мире сделавшей работающую вакцину от коронавируса, так мало привитых! Не сформирован коллективный иммунитет, следовательно, мы не можем защитить тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья.





Помогает ли «Спутник» против дельта-коронавируса? Ученые-вирусологи говорят, что результаты примерно такие же, как против других, уже изученных штаммов. В любом случае прививка — это единственное, что дает защиту. Не стопроцентную, но достаточно надежную. Чем больше людей привьется, тем меньше у вируса шанса заразить кого-то и размножиться.





Вспомните, как мы победили оспу всего каких-то 40 лет назад. Просто привили все население земного шара, и вирусу было негде зацепиться. Вакцина была грубая, с кучей побочек, однако человечество пошло на это во имя собственной жизни. Вообще, сейчас ситуация очень похожа, разве что вакцины лучше, более тонкой очистки, и побочные действия от них не в пример мягче.







«Лето будет очень сложным»

Ирина Волкова, врач-реабилитолог:









Из официальных источников известно, что пришел индийский штамм — Дельта. При нем один зараженный передает вирус восьми людям. А первый, уханьский штамм, заражал 2,4-2,6 человека. Поэтому лето будет очень сложным и тяжелым, такой быстрый и сильный рост впервые. Нужны превентивные меры, чтобы не умирать в реанимации, лежа на животе, среди задыхающихся людей и загнанного персонала.





Дорогие, уважаемые, ценимые мною люди, берегите свою единственную, блистательную и неповторимую жизнь. Обращаюсь ко всем как врач, который в теме, как гражданка своей страны — страны, которой нужно помочь, как мать, жена, которая боится за свою семью, как человек, тяжело переболевший ковидом и случайно выживший, настоятельно призываю: хватит болтать. Есть единственная, возможность не заболеть или перенести болезнь в легкой форме — это вакцинироваться. Сейчас это сделать уже до неприличия просто. Власти сделали для бесплатной, достойной вакцинации все. Не позорьтесь средневековым, мракобесным разумом. Не повторяйте с чужих языков того, о чем вы не имеете представления.







«Ни одна вакцина не лишена "побочек"»

Наталья Козловская, руководитель центра помощи беременным с патологией почек московской ГКБ им. А.К. Ерамишанцева:









Вы наверняка заметили, как увеличилось количество постов в Facebook, посвященных росту заболеваемости ковидом в нашей стране, и мерам, предпринимаемым в связи с этим для ограничения этой самой заболеваемости. (...)





Длинные июньские дни, тепло, свободное время — все это скорее поспособствует массовому выходу граждан из дома. Ведь даже для того, чтобы попасть в парк, придется до него добираться городским транспортом (полагаю, вы согласитесь, что свое авто есть не у всех, как и не все живут в непосредственной близости к паркам, не говоря уже о том, что и дачами обладают совсем не все москвичи). На что же можно надеяться в подобной ситуации? С моей точки зрения, только на массовую вакцинацию.





С призывами вакцинироваться в последние дни выступили уважаемые главные врачи крупных московских больниц, ЭИСИ (экспертный институт социальных исследований) провел круглый стол, посвященный социальным аспектам ковида и вакцинации. И что? Я с удивлением увидела в комментах яростные нападки и на врачей, объясняющих необходимость вакцинации, и на саму отечественную вакцину, и на общественных деятелей, поддерживающих идею вакцинирования для быстрого создания коллективного иммунитета. При этом аргумент у противников вакцинации, по сути дела, только один — вакцина «Спутник» плоха, так как не прошла полноценных клинических испытаний, не лишена побочных явлений, не гарантирует стопроцентной возможности не заболеть. А вот пфайзеровская... а вот астразенековская... Но их у нас нет.





Противники вакцинации договорились уже до того, что называют ковидофашистами тех, кто думает по-другому. Побойтесь бога, уважаемые сограждане! Не доверяете профессионалам, так попробуйте прислушаться к здравому смыслу (кстати, не худший советчик в сложных ситуациях!). С какого перепуга вы решили, что зарубежные вакцины лучше? Они, как и наш «Спутник», тоже не прошли полноценных клинических испытаний. Ведь готовить-то их начали примерно в одно время, что называется, по запросу, поскольку ковид обрушился на мир всего полтора года назад, а к производству вакцин приступили еще позже. Ни одна вакцина в мире, от какого бы заболевания она ни была предназначена, не лишена «побочек».









Но риск помереть от вакцинации не сопоставимо мал по сравнению с риском помереть от того же ковида. На что он способен, мы видим каждый день. Боитесь поствакцинальных тромботических осложнений — принимайте антикоагулянты, хоть тот же апиксабан (эликвис) на время формирования иммунного ответа, вреда точно не будет. Ну и, наконец, даже если вы заболеете, вакцинация предохранит от тяжелого течения заболевания. Неужели этого мало для принятия решения?





И «Спутник» наш ничуть не хуже зарубежных вакцин. А на вопрос, почему у нас их нет, можно ответить вопросом, почему в Европе нет «Спутника»? К сожалению, политика в нашу жизнь вмешивается очень зримо, и не только в нашей стране. Кстати, страны, которые «Спутником» для вакцинации своих граждан воспользовались, похоже, вполне удовлетворены результатом.





И последнее. Кто-то может меня упрекнуть, что как врач я поначалу очень осторожно относилась к вакцинации, искренне полагая, что у тех пациентов, которых я наблюдаю многие годы, могут быть серьезные противопоказания. Я и сейчас так считаю. Но, похоже, вред от ковида гораздо больший, чем от обострения основного заболевания. Конечно, выбор за человеком. Но если мы не хотим жить в ковиде вечно — прививайтесь, господа!







«Таких разрушений жителям Земли ни одна корь не принесла»

Алексей Живов, главврач Ильинской больницы:









Здравоохранение Москвы работает с огромным напряжением, но оно пока справляется. Занято уже 3/4 больничных коек, реанимации уже переполнены. И что будет, если медицинские работники начнут массово болеть? А ведь предпосылок к этому предостаточно (и заражать тоже им, мягко говоря, есть кого).





Если некому будет работать в больницах, недалек тот час, когда мы увидим трупы на улицах (апокалиптически). Поэтому, дабы сохранить силы медицинской службы противоковидной армии в строю, дабы не лишать больных всеми сущими на земле болезнями медицинской помощи, глубокоуважаемый Сергей Семенович [Собянин], прошу вас, почти умоляю: срочно введите обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции всех медицинских работников!





Это даст руководителям медицинских учреждений великолепный инструмент, ресурс и возможность сберечь кадры, не работать с диким перенапряжением сил. И ведь это по сути правильно!





Без обязательной вакцинации против кори и гепатита B медицинские работники к работе не допускаются. Так а чем коронавирус-то хуже? Ведь таких разрушений жителям Земли ни одна корь и ни один гепатит за всю историю не принесли. Так ну же, давайте! В чем проблема? А потом обязательная вакцинация работников сфер образования, транспорта, общественного питания, развлечений. Иначе ведь до катастрофы недалеко.





И апокалиптические сценарии могут стать реальностью, ведь сколько там не декларируй победу над эпидемией и не вешай награды, всем уже должно быть понятно — пандемия коронавирусной инфекции не в прошлом. Она с нами надолго, а, может быть, и навсегда





Особенно если мы так и не будем массово прививаться и столь же массово [будем] пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Время для сильных решений. Есть возможность войти в историю, господа руководители!









«Пациенты спят вповалку вместе с врачами»

Лев Авербах, глава службы частной помощи скорой медицинской помощи CORIS (Санкт-Петербург):









Сегодня ночью наша скорая тоже стояла в очереди в больницу Святого Георгия пять часов, а потом ее перенаправили в Покровскую больницу, там еще три часа…





Надо сказать, что в больнице Святого Георгия правильно лечат, и там хороший и адекватный медицинский персонал и уважаемый главный врач.





Но скорее всего персонала не хватает. В этой больнице в приемном отделении много отдельных смотровых, огромные коридоры, можно посадить больных на два метра друг от друга. Зачем держать скорые в таких количествах в ожидании?

И еще, в автомобилях скорых пациенты как бы в изоляции, но потом практически во всех стационарах их размещают в четырех-шестиместные общие палаты…





А еще есть фотографии, как пациенты ночью в скорой, когда по много часов стоят в очереди, спят вповалку вместе с врачами…

А еще врачи падают в обморок, когда по много часов стоят в очередях в СИЗах на жаре.





А еще задержки вызовов в некоторых районных скорых (неотложках) достигают на сегодняшний день целых суток, то есть 24 часов.







«Инфантил хочет, чтобы за него все решили и "сделали ему красиво"»

Владимир Менделевич, психиатр, доктор медицинских наук:









Как психиатр сообщаю, что можно до потери пульса дискутировать, вылез ли COVID-19 из уханьской лаборатории или самопроизвольно перешел к нам от летучих мышей, но фиксироваться на прошлом — нездоровая, невротическая тактика.





Случилось — и случилось. Надо думать над тем, как исправить ситуацию, а не над тем, кто виноват.





Мы видим, что мир поделился на рациональных, здравомыслящих и иррациональных, инфантильных. Первые начали действовать и даже в чем-то себя ограничивать ради конечной победы над вирусом и максимально быстрого возвращения к свободной жизни, вторые требуют «верните нам, как было», и не хотят ничего в своей жизни менять. То есть поступают по-детски.





Известно, что инфантилизм характеризуется наивностью, незрелостью, верой в чудо и в то, что все само собой должно разрешиться, а также неумением принимать ответственность на себя и нежеланием себя в чем бы то ни было ограничивать. Инфантил хочет, чтобы за него все решили и «сделали ему красиво». (...)





В большинстве стран мира уже вакцинировано от COVID-19 до 70 процентов населения. И только мы плетемся в хвосте списка, на сегодня занимая 65 место с показателем вакцинированности меньше 10 процентов.





В странах, где активно идет вакцинация, давно добились резкого снижения заболеваемости и возвращения к нормальной жизни. Мы же по-прежнему упорствуем в своей «паранойе». Мы даже не можем на арифметической линейке посчитать и сравнить риски от потенциальных негативных последствий вакцинирования и от вероятности заболеть и умереть от COVID-19. Ну, не инфантильность ли?





Знаете, чем ребенок (инфант) отличается от взрослого? Он не умеет отделять главное от второстепенного, сущностное от наносного. Ребенок часто совершает поступки назло другим, не понимая, что, в первую очередь, это идет во вред ему самому. Вот и антивакцинаторы не прививаются вроде бы назло государству, но фактически во вред самим себе.









«У многих погибли близкие»

Марьяна Лысенко, главный врач московской больницы №52:









Уверена, вы все следите за ситуацией с коронавирусом, а она такова сейчас, что мы в последние недели наблюдаем резкий скачок заболеваемости. К сожалению, прирост заболеваемости — естественный процесс в условиях недостаточного коллективного иммунного ответа, на создание которого с помощью вакцинации хотя бы к началу лета мы очень рассчитывали.





Увы, на сегодняшний день мы его не имеем в той степени, которая могла бы защитить нас от нового эпидемического подъема.

Результат прививочной кампании сейчас непропорционален тем усилиям, которые предпринимает руководство города, чтобы обеспечить максимально доступную, комфортную вакцинацию по месту жительства или работы.





Эпидемия движется по обычному своему пути развития. И пока мы все не привьемся или не переболеем, что значительно хуже, и не выработаем коллективный ответ на вирус, история эта не то чтобы не закончится — она даже не стабилизируется.





Мы больше года живем в очень стесненных жизненных обстоятельствах. У многих погибли близкие люди, переболевшие страдают от последствий ковида, который никогда не проходит бесследно. И наша обычная жизнь не такая, как раньше. Хочется жить полноценной жизнью, не тревожиться за своих родных, общаться, путешествовать, и поверьте, что нам, медикам, этого хочется не меньше, чем всем остальным, а, может быть, даже и больше — ведь мы видим боль и страдания наших пациентов нон-стоп. Да, сейчас система здравоохранения справляется с ситуацией достаточно хорошо, но это не значит, что мы должны работать в постоянном напряжении сил. Кроме того, есть другие болезни, требующие нашего внимания.





Как можно в этой ситуации не стремиться что-то изменить и не дать возможность вернуться к привычной жизни — мне это непонятно





Что нужно еще сделать, сколько раз рассказать про вакцину, чтобы люди осознали, что она безопасна, эффективна и способна решить многие проблемы как одного человека, так и общества в целом?





Наряду с понятием «коллективного иммунитета» есть понятие «коллективной ответственности». Человек, живущий в обществе, должен уважать право другого человека не заболеть, не погибнуть, не получить осложнения, не стать инвалидом — последствия ковида могут оказаться порой более неприятными, чем сам ковид. То, что происходит сейчас, — именно коллективная безответственность оказывает влияние на формирование коллективного иммунитета. Тем более мне непонятна позиция некоторых врачей, которые при отсутствии веских противопоказаний не рекомендуют пациенту прививаться.











