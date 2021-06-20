Меркель назвала 22 июня 1941 года поводом для стыда для немцев

"Через несколько дней, 22 июня, будет очередная годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После немецкого нападения в 1939 году на Польшу была развязана Вторая мировая война, а два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день - повод для стыда", - заявила Меркель.





"ФРГ признает свою сохраняющуюся ответственность за преступления нацистского режима. К этому относится и постоянная память о том, что произошло. Это не должно быть забыто. Мы должны это миллионам жертв и их потомкам. Из этой ответственности растет наш долг работать во имя мира и международного порядка, основанного на правилах", - добавила канцлер.



