В Беларуси могут ввести 7-дневную самоизоляцию для контактов первого уровня
В Беларуси рассмотрят вариант с уходом на 7-дневную самоизоляцию для контактов первого уровня.
Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
– Фактически, на следующей неделе будем рассматривать этот вопрос. И вопрос прибытия к нам без обязательного карантина лиц, которые вакцинированы, – добавил глава Минздрава.
Также Д. Пиневич коснулся темы «третьей волны» коронавируса. По его словам, в Беларуси она уже была, причем ее масштабы были гораздо меньше, чем осенью. Однако отличалась она по числу «тяжелый пациентов» – их оказалось больше.
09:03 20/06/2021
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