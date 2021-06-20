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В Беларуси могут ввести 7-дневную самоизоляцию для контактов первого уровня

В Беларуси рассмотрят вариант с уходом на 7-дневную самоизоляцию для контактов первого уровня.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». 

– Фактически, на следующей неделе будем рассматривать этот вопрос. И вопрос прибытия к нам без обязательного карантина лиц, которые вакцинированы, – добавил глава Минздрава.

Также Д. Пиневич коснулся темы «третьей волны» коронавируса. По его словам, в Беларуси она уже была, причем ее масштабы были гораздо меньше, чем осенью. Однако отличалась она по числу «тяжелый пациентов» – их оказалось больше.
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