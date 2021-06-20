+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Спутник V»: создатель раскрыл противопоказания для вакцинации от коронавируса

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться от коронавируса «Спутником V», при крапивнице и конъюнктивите нельзя, если болезнь в острой фазе, так же, как и при остром состоянии любого другого заболевания

Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска – диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать»,- сказал Гинцбург.

Он отметил, что бронхиальная астма и гепатит С не являются основанием для отвода от вакцинации.


При крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться в остром состоянии, уточнил Гинцбург. Любое острое состояние является противопоказанием, вакцинироваться можно через две недели, пояснил он.
РИА новости
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]