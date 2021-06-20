Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.





«Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска – диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать»,- сказал Гинцбург.





Он отметил, что бронхиальная астма и гепатит С не являются основанием для отвода от вакцинации.









При крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться в остром состоянии, уточнил Гинцбург. Любое острое состояние является противопоказанием, вакцинироваться можно через две недели, пояснил он.



