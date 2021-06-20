В первый брак минчанин вступает в среднем в 29 лет

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Главном статистическом управлении города Минска.





В 2020-м в Минске в брак вступили 12,6 тыс. мужчин. Впервые создали семьи 8,6 тыс. горожан. Брачными узами связали себя представители различных возрастных категорий, в том числе 1 % женихов был в возрасте 50 лет и старше.









По данным переписи 2019 года, распределение численности мужчин в возрасте 15 лет и старше по состоянию в браке выглядит следующим образом: 54 % — состоящие в зарегистрированном браке, 22,9 % — никогда не состоявшие в браке, 7,8 % — разведенные, разошедшиеся, 5,9 % — состоящие в незарегистрированных отношениях, 3,7 % — вдовые.



