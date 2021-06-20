В Минске в ближайшую пятилетку будут вести строительство семи поликлиник
В 2021–2025 гг. в столице будут строиться четыре детских и три взрослых поликлиники.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Татьяна Соломонова.
— В настоящее время возводят две детские поликлиники — на ул. Долгобродской и в жилом районе Сухарево. Открытие запланировано на первое полугодие 2022 г., — отметила Т. Соломонова. — Также в будущую пятилетку с учетом темпов возведения жилья запланировано начало строительства детских поликлиник в жилом районе Лошица и в «Минск Мире».
По словам специалиста, в городе продолжается возведение нового здания городской поликлиники № 15 для взрослого населения, открыть которую планируют летом 2022-го. На этот же год запланировано завершение работ по строительству амбулатории 3-й центральной районной поликлиники Октябрьского района в жилом районе Сокол. Кроме того, ведутся проектные работы еще по двум взрослым поликлиникам в жилом комплексе «Минск Мир» и в поселке Восточный.
— Открытие новых поликлинических учреждений позволит снизить сверхнормативную нагрузку на существующие поликлиники в активно застраиваемых столичных микрорайонах, — добавила Т. Соломонова.
08:21 20/06/2021
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