В Литве в этом году задержаны больше 400 нелегальных мигрантов, сообщили в пятницу пограничники. По данным СОГГ, в этом году из Беларуси в Литву пробрались 405 нелегальных мигранта (в 5 раз больше, чем за весь 2020 год).





В основном это граждане Ирака. Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что рост нелегальных мигрантов – это сознательная политика режима против Литвы. По ее словам, это начало гибридной войны.





В конце мая Лукашенко заявил, что больше не будет останавливать нелегальных мигрантов на границе с Литвой. Глава СОГГ Рустам Любаев сказал, что в Минске может быть около 1500 нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в ЕС.





– Я думаю, это попытка показать свою позицию не только Литве, но и ЕС, может, так пытаются добиться диалога, – сказала Билотайте.





По словам министра, пока ситуация находится под контролем, но, если потребуется, на помощь призовут армию. Билотайте сказала, что помочь в борьбе с нелегальной миграцией может помочь забор на границе и системы наблюдения.





Эксперт по миграции Аудра Сипавичене не исключает, что проблема нелегальной миграции может стать более массовой.





– Эта угроза или, может быть, даже шантаж, – не новое явление. И Турция этим пользовалась, и Ливия, и Албания. Неясно, как далеко готов зайти Лукашенко.





Если их еще как-то поддержит Россия, то тогда действительно наплыв будет очень большим, ведь в России и Беларуси очень много нелегальных мигрантов.





Если раньше Беларусь следила, чтобы они не переходили границу, то теперь этого не делает, – сказала Сипавичене. – Хорошо, что в Беларуси нет лагерей для беженцев, откуда их могли бы выпустить. Поэтому в ближайшее время их не будет много, но в будущем возможно.





По ее словам, Литва должна показать, что может справиться с шантажом и тут лучшая мера борьбы – депортация мигрантов.





– Наилучшая превенция – депортация. Тогда мигранты будут знать, что эта страна не годится, и будут выбирать другую, если конечно они сами сюда едут, а не с чьей-то подачи. Если выясняется, что кому-то не полагается убежище, то предлагается добровольная депортация, – сказала Сипавичене.





По словам Билотайте, Литва не может просто так вернуть этих людей, следует выполнять соответствующие процедуры, кроме того, некоторые мигранты используют Литву для транзита, а из нее едут дальше:





– Все эти процедуры не такие легкие, мы не можем просто взять и вернуть. Все выглядит так: у людей обычно нет документов, надо выяснить их личность, если они просят убежища, тут подключаются другие процедуры, надо выяснить, полагается ли оно просителю.





Она сказала, что об убежище попросили 40 мигрантов, однако все они были отклонены.



