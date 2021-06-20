Сегодня православные отмечают Троицу
20 июня 2021 года православные отмечают День Святой Троицы, или просто Троицу, Троицын день - праздник, посвященный сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Христа, отсюда еще одно название - Пятидесятница.
Это значимый годовой праздник, в этот день была образована вселенская Церковь.
Как правильно провести этот день?
Символом являются березовые ветви и цветы. Зеленый цвет - основной. Так будут украшены храмы, как символ красоты и обновления мира.
Духовенство в этот день служит в зеленых одеждах, т.к. этот цвет символизирует жизнь вечную.
Праздник принято встречать за богослужением в храме.
Официальное установление такого праздника, как Троица, произошло в 381 году, когда в Константинополе созвали II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Именно тогда утвердили догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.
А вот наши предки славяне стали отмечать Троицу намного позже — только спустя 300 лет после крещения Руси, то есть в конце XIII — начале XIV веков.
Что не принято делать в этот праздник?
Если накануне в Троицкую родительскую субботу поминали умерших в храмах и местах их упокоения, то на Троицу на кладбище не ходят.
Также сегодня возбраняется заниматься тяжелым физическим трудом, но бытовые хлопоты допустимы.
В старину в этот день пекли пироги, которые раздавали как милостыню.
07:41 20/06/2021
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