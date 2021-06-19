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В Минске пьяная автомобилистка протаранила припаркованный авто, тот вылетел на остановку

В Минске утром в субботу автомобиль влетел на остановку общественного транспорта, сообщили в столичной ГАИ.



Авария произошла около 9 утра на проспекте Дзержинского. 31-летняя автомобилистка за рулем «Сузуки» около дома №119 по проспекту Дзержинского совершила наезд на припаркованный автомобиль «Опель», пишет interfax.by. От удара последний отбросило на остановку, рассказали в ГАИ.

К счастью в результате ДТП никто не пострадал.

Установлено, что виновница ДТП находилась в состоянии опьянения. В ее крови обнаружили 2,47 промилле алкоголя.


 
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