В Минске пьяная автомобилистка протаранила припаркованный авто, тот вылетел на остановку
В Минске утром в субботу автомобиль влетел на остановку общественного транспорта, сообщили в столичной ГАИ.
Авария произошла около 9 утра на проспекте Дзержинского. 31-летняя автомобилистка за рулем «Сузуки» около дома №119 по проспекту Дзержинского совершила наезд на припаркованный автомобиль «Опель», пишет interfax.by. От удара последний отбросило на остановку, рассказали в ГАИ.
К счастью в результате ДТП никто не пострадал.
Установлено, что виновница ДТП находилась в состоянии опьянения. В ее крови обнаружили 2,47 промилле алкоголя.
17:57 19/06/2021
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