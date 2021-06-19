Как пережить жару: советы от МЧС





Желательно защищать все участки тела от солнечных лучей. В том числе для этого нужна закрытая одежда из натуральных тканей и солнцезащитные кремы. Рекомендуется, пишет officelife.media, также пить побольше жидкости, но не употреблять алкоголь.





Стоит отказаться от автомобильных поездок на большие расстояния. Нельзя оставлять детей в салоне авто даже ненадолго. Иначе в жару у ребенка может быть обморок.





Отдыхая у водоемов, надо выбирать только разрешенные места, где есть станции или посты спасателей ОСВОД.





Дно водоема должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь — нет ли битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Наблюдайте за детьми, когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида.

Костры лучше разводить в специально отведенных местах, которые определяют местные власти. Мангал или костер ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. После посиделок всегда нужно тщательно затушить угли до полного прекращения тления.