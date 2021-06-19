



Похоже, июнь идет на рекорды, и погодные аномалии пока не прекращаются. Установившаяся погода уже превышает температурные нормы, но на следующей неделе будет еще хуже: тропическая жара надвигается на Беларусь. Страна по-прежнему находится под влиянием антициклона с центром в европейской части России.





Как уже сообщала «КП», ближайшие выходные будут очень жаркими, но, похоже, это не предел. По предварительному прогнозу, в середине недели ожидается до плюс 38 градусов! Такая максимальная дневная температура прогнозируется в среду, 23 июня, на юге Гомельской области - в частности, в Брагине.





Что касается областных городов, то самую адскую жару придется пережить Гомелю и Могилеву: в понедельник уже до плюс 33, во вторник - до 36, в среду - до 37 градусов. В северном Витебске тоже будет не особо легче - до плюс 35. Весь восток страны взял под свой контроль антициклон.





В такую жару в городе одно спасение - с головой в фонтан. Фото: Павел Мицкевич





И на западе не будет особо прохладнее. В Бресте - до 34 градусов, в Гродно - до 35 жары. Столицу Беларуси зной тоже не обойдет стороной. До плюс 36 градусов ожидается в Минске 23 июня. Над всей страной в эти дни будет ясное малооблачное небо, осадков практически не ожидается - за исключением кратковременных дождиков, которые пройдут точечно.





Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.







