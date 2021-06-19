



В том же году певец выступил на сцене Ла Скала и вышел на сцену вместе с прославленной Монсеррат Кабалье. В дальнейшем их дуэт покорил сцены самых знаменитых мировых музыкальных театров, ну и конечно, Доминго был участником невероятно знаменитого проекта «Трех теноров», где он, Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом, возвысили оперное искусство на абсолютно новую ступень музыкального олимпа.





Репертуар Пласидо Доминго насчитывает 150 партий, число, не имеющее аналогов у любого другого певца в истории, пишет interfax.by. Он около четырёх тысяч раз поднимался на сцену в качестве певца, выступая в самых известных оперных театрах мира — от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. В дискографии Доминго записи более ста опер, альбомов с ариями, дуэтами и программами в стиле кроссовер, которые принесли ему двенадцать премий Грэмми, в том числе три латинских Грэмми, он снялся более чем в пятидесяти музыкальных клипах и получил две премии Эмми. На счету певца участие в художественных фильмах и различных телевизионных проектах, некоторые из них посмотрело более одного миллиард человек в 117 странах.





В 1993 году он основал международный голосовой конкурс «Operalia», который до сих пор проводится ежегодно. Он получил почетные докторские степени в Оксфордском и Нью-Йоркском университетах за пожизненную приверженность и вклад в музыку и искусство. Доминго является и очень успешным дирижёром, на его счету более 500 оперных спектаклей и симфонических концертов.





Уже 4 июля, легенда оперной сцены и один из самых влиятельных певцов в истории оперы выступит в Минске! Это настоящее грандиозное событие для любителей классической музыки, которое нельзя пропустить!





Концерт пройдёт в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова, дирижер - Юджин Кон.











