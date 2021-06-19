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Лукашенко: в Беларуси пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

В Беларуси пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 июня во время общения с коллективом 2-й городской детской клинической больницы.



Медики учреждения заметили: в России сейчас резкий подъем коронавирусной инфекции, власти принимают меры для введения обязательной вакцинации. Врачи поинтересовались у главы государства, пишет mlyn.by со ссылкой на БЕЛТА, не планируется ли вводить обязательную вакцинацию трудовых коллективов от COVID-19 в Беларуси.

«Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой пока нет», — ответил Александр Лукашенко.

Глава государства через неделю планирует провести совещание по совершенствованию системы здравоохранения в Минске и борьбе с коронавирусом. «Мы посмотрим на ситуацию и подумаем, что нужно предпринять. Опыт у нас уже большой в этом плане, мы знаем, что надо делать, но тем не менее контроль должен быть и со стороны Президента. И губернаторы, и должностные лица — все занимаются этой проблемой, каждый делает свое. Все распределено от Президента до врача», — подчеркнул он.

В то же время Александр Лукашенко отметил, что вакцинация от коронавируса лишней не будет. Особенно для тех работников, которые имеют постоянные контакты с большим количеством людей. «Мы пока настоятельно рекомендуем, особенно врачам», — сказал Александр Лукашенко.

Фото: архив МЛЫН.BY, БЕЛТА
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