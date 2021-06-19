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«В силу сохраняющихся разделений в обществе»: На Троицу в православных храмах будут молиться о мире и единстве

А в День Независимости Беларуси благословляется совершение молебна Всем Белорусским святым с колокольным звоном по завершении.

Фото: Олег Полищук

Синод Белорусского Экзархата своим решением от 8 июня 2021 года определил вознести во всех храмах и монашеских обителях Белорусской Православной Церкви (БПЦ) молитвы о мире на белорусской земле и единстве народа Божия в связи с тем, пишет БГ, что «нынешний год объявлен в нашей стране Годом народного единства, и в силу сохраняющихся разделений в обществе, которые могут быть преодолены искренней общенародной молитвой, покаянием и посильным духовным деланием». Об этом говорится на официальном сайте БПЦ.

Особые молитвы, обращенные к Богу, будут совершаться, согласно богослужебному уставу, в день праздника Святой Троицы (Пятидесятницы) 20 июня 2021 года.

Также вечером 24 июня, в день празднования иконе Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»), в 19.00 либо по окончании уставных вечерних богослужений в православных храмах и обителях Беларуси будут совершены молебны к Божией Матери с чтением акафиста Пресвятой Богородице.

А 3 июля, в День Независимости Беларуси, по окончании Божественной литургии в 11.00 благословляется совершение молебна Всем Белорусским святым с колокольным звоном по завершении.
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