+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Батоно Вахтанг тоже не приедет на «Славянский базар в Витебске»?

Грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе исчез из программы «Славянского базара в Витебске».

Вахтанг Кикабидзе на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала 2017». Фото Okras / wikimedia.org

Вахтанг Константинович был заявлен в гала-концерте закрытия фестиваля, пишет ННВ, но теперь грузинского исполнителя нет в афише этого концерта.

Выступление Кикабидзе планировалось еще на прошлогоднем «Славянском базаре», но тогда он не смог добраться до Витебска, где должен был входить, в том числе в жюри.

В этом же году ряд артистов и ведущих после массовых обращений поклонников приняли решение бойкотировать «Славянский базар-2021» из-за политической ситуации в Беларуси. Некоторые из них даже выказали поддержку белорусскому народу в соцсетях. Так, например, непонятно, кто будет вести фестиваль от Украины, так как все анонсированные от этой страны ведущие позже дезавуировали свое участие. От выступления отказалась даже Эвелина Иващенко, ставшая лауреаткой первой премии в прошлом году.

В то же время никаких объяснений причины отказа Вахтанга Кикабидзе от выступления на фестивале «Славянский базар в Витебске» не известно. В социальных сетях певца нет, а грузинская пресса ни о чем таком не сообщает.
Источник: Сяржук Серабро
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]