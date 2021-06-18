В Столинском районе за символическую плату продают заповедную деревню

Вид деревни, которая продается сверху





Александра Игнатюка. Это он продаёт изумительное место для уединенной жизни и отдыха. В чём же дело, решил поинтересоваться репортёр “Первого региона” у журналиста-фрилансера из Столинского района. Это он продаёт изумительное место для уединенной жизни и отдыха.





– Александр, ты всё никак не можешь избавиться от своего труднодоступного «логова» в заповедной пойме Припяти? Наверняка ценник загнул неимоверно?!





– Народ у нас очень хороший, но своеобразный, с ярко выраженной куркульской жилкой.





Весной я почти «подарил» Ястребель местным верующим — протестантской общине. Меня очень растрогало, как они приезжали в гости в Ястребель, и «отпели» мою с сыном свободу своими песнями о Боге. К сожалению, не срослось.





Хотя именно наши столинские миллионеры первыми и проявили интерес, позвонили, пригласили в гости. Но началась посевная у фермеров. Да и знакомые ольшанцы изрядно на тот момент поиздержались, купили прогулочный квадроцикл за 25 000 долларов. Поэтому на освоение Ястребля денег у них и не осталось. Может к осени поднакопят.





Был ещё один интересный покупатель. Очень трудолюбивый человек. Профессиональный охотник, следопыт. Короче, большой любитель природы. Но и он предпочёл недвижимости тепловизионный прицел к своему нарезному «винтарю». Опять не судьба.





Приезжало «на оглядчину» много народу. Один хозяин был с супругой. А на большинство женщин такая глушь производит тягостное впечатление. В итоге жена в категоричной форме запретила своей второй половине даже думать о покупке, либо «збере подушки» и отправит любимого в Ястребель навсегда «бобылём».





– Такое глухое и дикое место?!





– Как только я передислоцировался из Ястребля в окрестности Пинска (в пригородном лесочке у меня тоже есть избушка, в которой легко пишутся тексты), тут же в одинокую осиротевшую деревушку пришла местная семья волков. Матерый пометил угол дома, как свою территорию.





Во двор часто приходят лоси, косули, дикие кабаны, лисы, енотовидные собаки. Под окнами плавают бобры, норки. Над крышей парит белохвостый орлан. На соседнем поле весной и осенью курлычут журавли. А символом Ястребля считается краснокнижный черный аист. Его гнездо буквально в полу километре от деревни





Ястребель — мог бы стать отличным местом для эксклюзивного экологического отдыха и туризма. В восторг от этого места приходят все побывавшие здесь путешественники.





– Ты тут разводил овец. И ни разу ни одного барашка не «зарезали» серые соседи?





– Ястребель в так называемом по-учёному волчьем «очаге». Поблизости логово. А этот зверь рядом со своим домом очень осторожен и не позволяет себе безобразничать. Выдвигается на охоту километров за десять минимум. Всё время мы ходили с матёрыми по одной дороге — я в соседнюю деревню в магазин за хлебушком, а серый — подальше, в свои охотничьи угодья. И ни разу не встретились. Ближе чем на 200 метров даже зимой стая к Ястреблю не подходила никогда (судя по следам на снегу). А вот примерно с августа месяца и до конца зимы тут часто по вечерам, а иногда и до утра можно с удовольствием слушать их душераздирающие песни. Возьмут в кольцо Ястребель и поют хором. Либо вожак затянет так, что мурашки по коже. Моя немецкая овчарка всегда старалась «подпевать» дальним родственникам. Огромный, похожий на теленка, среднеазиатский волкодав прислушивался молча.





А овцы… Они у меня были настолько самостоятельные, что сами с рассветом на пастбище, вечером — в сарай. Только что калитку на крючок за собой не закрывали и сено для себя на зиму не заготавливали. Бывало, конечно, туман резко упадет на отару. Тогда они блудили, и оставались ночевать прям на лесной поляне. А как-то раз вообще ушли в лес на пару суток и вернулись в полном составе.





У меня с волками был договор о ненападении. Поэтому и директора местного лесхоза я как-то просил, чтобы он наказывал местному охотоведу не стрелять в окрестностях Ястребля по матерым. Местный волк — своеобразный ястребельский оберег.





– Интересная деревня — твой Ястребель. Историю знаешь?





– Она есть даже на старинных картах. Обозначена там как «засценак». Читатель в Википедии может посмотреть значение этого слова. Она всегда была небольшой. Земли, сенокосов и пастбищ на «грудках» тут было не так и много для содержания хозяйства — припятская болотистая пойма всё-таки. Кладоискатели находили в Ястребле монетки, датированный 16 веком.





До Великой отечественной войны тут было 22 дома. Весной 1943 года «погубил» Ястребель наш десант. Для уничтожения железнодорожного моста через Припять в этой глухой местности ночью с самолета высадилось более десяти парашютистов. Гул самолета ночью видимо засекли фашисты – были у немцев специальные «слухачи». И уже ранним утром по княжеской гати со стороны деревни Могильное сюда пришла «зондеркоманда» в белых масхалатах. По рассказам старожилов наши бойцы проспали атаку. Немцев первой заприметила местная детвора, а не часовой…





Короче, бой был жестокий. Немцы использовали даже миномёты, стараясь отсечь отступление наших диверсантов в дебри за озеро. Отход красноармейцев прикрывал отважный пулеметчик. Местное население убежало в лес. Не ручаюсь за достоверность информации, но в том бою погибло три наших бойца и один гражданский ястребелец. После боя немцы сожгли дотла всю деревню. Жители Ястребля разошлись по соседним сёлам.





После военной трагедии Ястребель так и не смог восстановиться — отстроилось не больше десятка домов. Советская власть на него особо внимание не обращала. Тут ещё долго после победы рыскали «бульбаши» – банда Матюха. Убивали по окрестностям колхозных активистов. Обелиски павшим в классовой борьбе есть во всех окрестных деревнях: в Могильном, Дубенце, Дубое.





Тут даже после московской олимпиады люди ещё жили «при лучине» и с керосиновыми лампами. Электричество подвели к Ястреблю только в 1987 году.





После перестройки и объявления независимости в Беларуси Ястребель стал этакой вотчиной и укромной «заимкой» местного «красного» помещика.





– Ещё про озеро у своего порога расскажи. Название у него какое-то сказочно-зловещее. На самом деле черти водятся?





– Перестань, не вспугни будущих хозяев. На самом деле была тут давным-давно история, аналогичная описанной Короткевичем в книжке «Дикая охота короля Стаха». Слушай, вкратце, расскажу, как в книжке написано, не будет в этой легенде никакой моей отсебятины. Предоставлю слово Валерию Иванову-Смоленскому, который в своём многотомном труде «Все озера Беларуси» в шестом томе упоминает о Чертовском омуте буквально следующее, цитирую:





«Озеро Чертовский Омут находится в Столинском районе Брестской обл., примерно в 22,5 км на северо-восток от г. Столин, возле д. Ястребель и относится к бассейну р. Припять. На юго-востоке впадает ручей, на северо-востоке каналом соединено с обширной системой мелиоративных каналов. Имеется 2 острова.





Местность низинная, местами холмистая, болотистая, заросшая лесом и кустарником, почти незаселенная.





Площадь зеркала 0,26 км², длина 4,55 км, наибольшая ширина 0,07 км, длина береговой линии 9,2 км.





Легенда. Когда-то в давние времена проходил здесь через непроходимые Припятские болота соляной шлях, по которому купцы возили соль из Украины в Беларусь. Озерцо это было тихим и очень рыбным, и любили в этом месте останавливаться купеческие караваны на ночевку, поесть свежей ушицы, да послушать рассказы бывалых путещественников-негоциантов…





Но завелись в озере внезапно черти. С жуткими воплями выскакивали они ночью из черных вод, и в ужасе разбегался, куда глаза глядят, купеческий люд. А оставленные товары и лошади, возившие торговую поклажу, пропадали неведомо куда. Стало это озеро зваться Чёртовским омутом, а торговые караваны стали стремиться проскакивать его днем, не останавливаясь. Но и днем принялись черти досаждать напуганным страстями купчинам и вновь терпели они убытки.





Продолжалось это долго, пока из Лунинца не прибыла воинская команда с исправником во главе. Стал исправник чинить строгое дознание с кнутами да батогами и выяснил-таки истинное обличье этих чертей.





Оказалось, что чертями теми были дубенецкие мужички-полешуки во главе со старостой поселения Дубенец, которое находилось в нескольких верстах южнее. Сколотил он воровскую шайку из полутора десятков сельчан, да грабил таким образом купцов. Обмазывались сажей лихие людишки и приделывали рога к головам, да хвосты сзади, вот и походили на чертей. Кончилось для них это дело ссылкой в Сибирь на каторгу. А за озером, с тех пор, так и осталась нехорошая слава и удивительное название.»





Чертовский омут сейчас числится как рыболовное угодье в фонде запаса. Помогу при желании будущему хозяину Ястребля составить биолого-экономическое обоснование и взять в аренду эту жемчужину Полесья.

















Богатая Полесская флора и фауна представлена в Ястребле практически целиком









Зимний Ястребель попал на страницы беларуского издания Onliner.by.





– А как ты сюда попал?





– Мой дед по отцу жил на хуторе южнее в десяти километрах по прямой. Но первый раз я попал сюда в 1989 году, в 17-летнем возрасте уже по профессиональным журналистским делам. Писал для районной газеты репортаж о съёмках художественного фильма о Ефросинье Полоцкой беларуским телережиссером Шевелевичем. В этом живописном диком месте киногруппа делала натурные съемки молодой героини. Чуть не уехал тогда с киношниками в экспедицию, но вовремя пришла повестка в армию.





А в 2011 году я случайно прочитал в беларуской республиканской сельской газете, что отсюда выселяют последнюю семью, чтобы Ястребель навсегда исчез с лица земли. Вот тогда-то уже и подсуетился, едва нашел тут последнюю избушку «с документами». Прописался быстренько, так, что электрики не успели снять провода с линии электропередач и демонтировать трансформатор.





Таким был Ястребель в 2011 году, когда туда приехал новый хозяин

Александр Игнатюк с сыном





Жилой дом готов к приему нового владельца









– Был у тебя проект? Почему не осуществил свои планы и решил расстаться с таким удивительным местом?





– Как такового проекта-то и не было. Взыграла во мне генетически заложенная жилка частного собственника. Захотелось вернуть «своё». Как я уже упоминал, предки мои жили неподалеку. Приехали они сюда в позапрошлом веке из-под Белостока (но дед всегда подчеркивал своё белорусское происхождение, недолюбливал почему-то поляков). Прикупили тут 50 гектаров земли. После войны коммунисты конечно землицу эту у Игнатюков отобрали.





Кстати, расспрашивал я у стариков, почему в Сибирь-то мы в итоге не переехали. И, оказалось, не то сыграло роль, что сами землевладельцы вкалывали до седьмого пота на своих наделах, лишь изредка на сезон приглашая «паробков», и обедали с наймитами за одним столом из одной миски.





Выяснилось, что дед укрывал на своём хуторе от неминуемой смерти не только «бандитов». Прятались у него по ночам и «уполномоченные» из Столина. При этом слезно просили всегда, приготавливая наганы под подушку: – Хозяин! Ты только не открывай никому, пока нас не разбудишь… В общем все всегда уходили от деда живыми и невредимыми. Наверное поэтому он благополучно и пережил свои лихие времена.





– Да уж… Давай вернемся к твоему коммерческому объявлению. Так какого покупателя ты ищешь?





– Народная деревня Ястребель перейдет в собственность настоящему хозяину, располагающему силами и финансовыми средствами для того, чтобы сделать здесь красивое ухоженное место для отдыха или жизни.





Возможно, это будет семья дауншифтеров, возможно объявиться инвестор заграничный (недавно звонил заинтересованный человек из Германии). Так что приезжайте, смотрите, приценивайтесь, соизмеряйте свои силы и возможности.





Со своей стороны я расскажу-помогу ничего не утаивая о всех плюсах и минусах этого удивительного места.





– Говори номер телефона для связи с тобой заинтересованным людям





– Позвонить, написать в Вайбере, Ватсапп, Телеграм можно мне так: +375 29 111 49 49