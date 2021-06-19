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С 1 июля въезд в Россию из Беларуси будет возможен по мобильному приложению

Приложение "Путешествую без COVID" может стать обязательным для приезжающих в Россию из стран ЕАЭС, в том числе из Беларуси.



На заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств сегодня был поднят вопрос о том, пишет Sputnik, чтобы урегулировать все перемещения в период пандемии.

С 1 июля использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" станет обязательным для людей, въезжающих в Россию из стран-членов ЕАЭС. С 1 сентября таковым будет требование для граждан СНГ.

"Всем странам настоятельно рекомендовали присоединиться", - заявил на заседании вице-премьер России Алексей Оверчук.

Зачем это нужно

Выступая ранее на Петербургском международном экономическом форуме, Оверчук подчеркнул, что почти все правительства в мире такие ограничения на перемещения людей для себя ввели, за очень редким исключением.

"Нас это привело к тому, что мы также начали находить технологические решения, чтобы снять эти ограничения. Родилось приложение "Путешествую без COVID", которое мы планируем с начала июля сделать обязательным для государств-членов ЕАЭС, по крайней мере, для въезда в Российскую Федерацию", - цитирует Оверчука РИА Новости.

В апреле нынешнего года на заседании Межправкомиссии с участием глав правительств Евразийского экономического союза в Казани премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что развитие мобильного приложения "Путешествую без COVID" позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение.

Сейчас в приложении в окне "страна отправления" можно выбрать шесть государств: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. Их же можно указать в окне "страна прибытия".

Беларусь присоединилась к проекту ЕАЭС "Путешествую без COVID-19" в марте 2021 года. Передавать данные в систему будет Национальный центр электронных услуг во взаимодействии с белорусским Минздравом.

Приложение "Путешествую без COVID-19"

Эта мобильная платформа была создана Евразийским банком развития, она позволяет быстро найти перечень верифицированных лабораторий, сдать тест на коронавирус, результаты которого попадут в общую с ЕАЭС систему. После этого гражданин, получивший отрицательный тест, сможет беспрепятственно перемещаться воздушным транспортом в границах ЕАЭС без лишней бумажной волокиты. Скачать приложение можно бесплатно на Google Play и App Store.

В апреле правительство Российской Федерации сделало срок въезда по приложению бессрочным.
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