



Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального отделения ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) России Кемеровской области Виктор Шемоханов.





"По моей информации, два члена экипажа и семеро парашютистов погибли, то есть в общем девять человек. На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа", - сказал собеседник агентства.





По его словам, пишет ru.oxu.az, самолет совершал четвертый вылет за день, и, "конечно, был в исправном состоянии".





09:09





Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области РФ. Погибли семь человек, двое из которых пилоты, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.





По его словам, это произошло у села Журавлево в Промышленновском районе.





"На воздушном судне находилось 20 человек, из них семеро погибли, 13 пострадали", - сказал собеседник агентства.