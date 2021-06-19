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Лукашенко о здравоохранении в столице: хуже, чем в Минске, нет нигде

Минск отстает в развитии здравоохранения от регионов, заявил Александр Лукашенко во время посещения 2-й городской детской клинической больницы Минска в субботу.

Об этом сообщает его пресс-служба.

"Мы будем рассматривать перспективу города и приведение здравоохранения в порядок. Потому что хуже, чем в Минске, у нас нет нигде. У нас Минск отстает от регионов по здравоохранению", - заявил Лукашенко, пишет interfax.by, потребовав привести в порядок систему здравоохранения столицы.,

Главврач больницы Лариса Сечко заверила, что из-за пандемии другим заболеваниям меньше внимания оказывать не стали. Для более качественного и комплексного оказания помощи пациентам планируется построить новый корпус детской больницы, а старое здание отдать под нужды других учреждений здравоохранения.

Президент потребовал, чтобы к этому вопросу подходили рационально.

"Конечно, для детей ничего не жалко. Но надо делать оптимально", - сказал Александр Лукашенко.


 
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