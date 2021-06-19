Коронавирус "Delta" становится доминирующим в мире, - ВОЗ

Об этом Суминанат заявила на пресс-конференции, передает Reuters.





"Вариант Delta на пути к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире благодаря своей повышенной способности передаваться", - заявила Сумья Суминанат.





Эпидемиолог Наталья Виноград в комментарии РБК-Украина спрогнозировала появление в Украине коронавируса "Дельта". Он опаснее "уханьского" варианта COVID-19. По ее словам, у этого варианта вируса очень высокий эпидемический потенциал.





Ученые Национальной академии наук Украины (НАН) предложили дополнительный контроль со странами, где циркулирует дельта-штамм коронавируса. Это необходимо для того, чтобы отсрочить распространение "индийского" штамма в Украине.





Согласно исследованиям, "индийский" штамм коронавируса, также известный как дельта, увеличивает вдвое риски госпитализации. Однако при получении двух доз вакцины от коронавируса эти риски существенно снижаются.