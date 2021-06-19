Студия Артемия Лебедева разработала логотип для известного блогера из Минска
Студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева представила разработку фирменного стиля для YouTube-блогера из Минска Влада Бумаги.
Поскольку Влад использует псевдоним А4, то и основным элементом в концепции стала цифра 4, которая пересекается с буквой «А» под разными углами.
А в некоторых вариациях логотип образует собой четырехконечную звезду. Этот символ студия обыграла при разработке мерча.
Арт-директором проекта выступил сам А. Лебедев, а дизайнером — Илья Удовиченко.
Фото студии А. Лебедева
10:26 19/06/2021
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