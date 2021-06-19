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Четверых студентов БНТУ задержали за 4 дня. Что происходит?

За четыре дня в Минске представители силовых ведомств задержали четверых студентов БНТУ: Сергея Веремеюка, Дмитрия Кривецкого, Евгения Денисенко и Владислава Литвинюка (позже нам стало известно о еще как минимум одном задержании). Расспросили однокурсников и знакомых студентов, с чем они связывают эти события.


14 июня задержали студента-музыканта Сергея Веремеюка. Он оканчивает механико-технологический факультет (МТФ). Приехал в Минск из Бреста на защиту диплома. Однокурсники Сергея рассказали dev.by, что с момента приезда в город и до задержания прошло всего 20 минут. Студента остановили у общежития, «потому что вызвал подозрение у сотрудников — у него была большая сумка, ведь он приехал из своего города с вещами», — говорят коллеги Сергея. И уточняют, пишет dev.by, что сотрудники попросили Веремеюка проследовать в автомобиль, но тот сразу не согласился — его осудили за неповиновение. 15 суток административного ареста. 15 июня Сергей должен был защитить диплом. 

16 июня задержали студента ФИТР БНТУ Дмитрия Кривецкого — сразу после успешной защиты диплома, в стенах университета. Телеграм-канал БНТУ 97% сообщает, что к Дмитрию подошли два человека в масках и сказали отдать телефон. Ещё двое ждали на лестнице. Около 18:00 Дима написал брату, что задержан и находится во Фрунзенском РУВД, а завтра будет суд. Как уточняют другие студенты, Дмитрия задержали, потому что он якобы был на акции 4 июня, и судили за участие в массовом мероприятии. Дмитрий сообщил, что в мероприятии не участвовал и был в это время дома, но свидетель в балаклаве утверждал обратное. Вердикт судьи Юлии Чиж — 15 суток административного ареста.

18 июня правозащитники сообщили, что задержан несовершеннолетний первокурсник ФММП Евгений Денисенко. По их информации, утром неизвестные пришли в общежитие, спросили у вахтёров, где живёт Евгений, а причиной визита назвали беседу со студентом. Неизвестные забрали Евгения прямо из его комнаты. Но позже отпустили — дали подписать предупреждение. 

Четвёртый задержанный — Владислав Литвинюк, четверокурсник  факультета энергетического строительства. Никакой информации о нём пока нет. Известно, что его задержали 14 июня. Позже, 17 июня, видео с его участием опубликовал у себя в канале Григорий Азарёнок. По данным правозащитников, 17 июня Владислав Литвинюк находился в ЦИП на Окрестина.

Свою версию этих задержаний нам рассказала бывшая журналистка пресс-службы БНТУ Екатерина:

— Есть ощущение, что сейчас ищут админов чата БНТУ 97, — говорит девушка. — Про то, кто администрировал чат, спрашивают на судах, которые идут сейчас по делу студентов.

Екатерина уехала из Беларуси в начале июня: говорит, ей передали через начальство, что её тоже подозревают в администрировании канала.

— Лишили 100% премии и не пустили на заочную сессию на журфак, хотя была справка-вызов. Начальница сказала, что у ректората есть доказательства того, что я администрирую канал. Я спросила, на каком основании меня на сессию не пускают, мне сказали идти к проректору. Вместо этого я уехала, — говорит Екатерина.

UPD: 16 июня была задержана студентка третьего курса АТФ Мария Корытко. Её осудили на 20 суток административного ареста «за репост с экстремистского телеграм-канала и неповиновение милиции перед зданием РУВД». Сейчас студентка находится на Окрестина. 

Также известно, что сегодня после 15:40 перестала выходить на связь ещё одна студентка АТФ. Мы уточняем эту информацию.
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