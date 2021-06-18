







В Горецком районе мужчина погиб от выстрела оружия, которое сделал сам

Фото СК





Как сообщает следствие, пишет МогилевОнлайн, в гараже двое мужчин изготавливали пригодное для стрельбы самодельное ручное огнестрельное оружие. Однако в ходе проведения сварочных работ произошел случайный выстрел, пуля попала в 55-летнего хозяина дома. Травма оказалась смертельной.





Чтобы скрыть следы, второй мужчина выбросил в реку составные части оружия и боеприпасы, которые следователи позже извлекли после осмотра участка водоема.





Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК. Расследование продолжается, назначен ряд экспертных исследований.







