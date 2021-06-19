Пограничники Польши задержали шедших из Беларуси 22 афганцев





Патруль пограничного поста в Крынках обнаружил на приграничной полосе в районе Озеран следы перехода границы из Беларуси в Польшу. В нескольких километрах от границы сотрудники задержали группу из 11 афганцев (6 мужчин в возрасте от 15 до 49 лет и 5 женщин в возрасте от 9 до 47 лет). После выполнения необходимых действий в присутствии переводчика по решению суда они были помещены в центры временного содержания иностранцев в Кентшине и Белостоке.





Другая группа нелегалов была остановлена в Сокулке. Сотрудники пограничного поста в Кузнице, сотрудничая с полицейскими из Сокулки, задержали также 11 афганцев. Иностранцы в возрасте от 18 до 45 лет признали себя виновными в незаконном пересечении польско-белорусской границы. Задержанные мужчины по решению суда будут помещены в центры временного содержания.