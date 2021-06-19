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В Беларуси заметили «антинаркотическое» мороженое, которое «наделало шороху» в интернете

Это всего лишь обычное крем-брюле.


Упаковку мороженого с пометками «STOP-НАРКОТИК» и «Нежная прохлада» купили в Крупках. Стоит лакомство около двух рублей, и кроме провокационного названия и принта с садовыми маковыми цветами и растениями кунжута ничем, на самом деле, пишет blizko.by, не должно будоражить потребителя.
 
Украинцы и россияне активно обсуждают в интернете такое мороженое своих производителей, у которого, правда, разнятся упаковки. Молодежь шутит, а люди постарше возмущаются, как такой товар попал на прилавки.
 
Все просто: это всего лишь эскимо крем-брюле с заменителем молочного жира, с маком и в ванильной глазури с кунжутом. Кунжут, изображенный на упаковке, только кажется похожим на марихуану, которую принято связывать с употреблением наркотиков. А маки – декоративные. То есть, никаких элементов, пропагандирующих наркоманию, здесь нет, как может показаться, несмотря на заявленный антинаркотичнский посыл. Равно как ничего такого нет и в составе десерта.
 
Источник: Ольга Северина
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