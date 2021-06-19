



Ранее 17 июня Роскомнадзор заявил о блокировке VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. По мнению регулятора, пишет dev.by, они помогают распространять запрещенную информацию о суицидах, наркотиках и др.





Изначально VPN был отдельным сервисом компании, он прекратил работу в апреле 2018 года. Сейчас сервис встроен в браузер. Этот предупредительный шаг позволит нам и впредь оставаться приверженными конфиденциальности и безопасности наших пользователей и предоставлять им лучшие продукты», — сообщили в компании.







