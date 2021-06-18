Суд перенес пересмотр решения о ликвидации «Центра городской жизни» в Гродно
Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы директора «Центра городской жизни» Павла Можейко прошло 18 июня в экономическом суде Гродненской области. Суд объявил перерыв до 21 июня. Павел обжалует прежнее решение о ликвидации его учреждения, пишет hrodna.life.
Фото: hrodna.life
«Центр городской жизни» — частная образовательно-культурная площадка. Здесь прошли сотни мероприятий, выступали музыканты.
На руководителя площадки Павла Можейко, пишет НН, художника Алеся Пушкина и «других лиц» 26 марта завели уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК якобы за действия, направленные на реабилитацию и оправдание нацизма. Нарушением сочли выставку, на которой был портрет участника послевоенного антисоветского подполья.
30 апреля прокурор Гродно обратился в экономический суд с заявлением о ликвидации частное учреждения «Центр городской жизни» из-за выставки Алеся Пушкина, где якобы пропагандировалась экстремистская деятельность.
21:23 18/06/2021
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