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Суд перенес пересмотр решения о ликвидации «Центра городской жизни» в Гродно

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы директора «Центра городской жизни» Павла Можейко прошло 18 июня в экономическом суде Гродненской области. Суд объявил перерыв до 21 июня. Павел обжалует прежнее решение о ликвидации его учреждения, пишет hrodna.life.

Фото: hrodna.life

«Центр городской жизни» — частная образовательно-культурная площадка. Здесь прошли сотни мероприятий, выступали музыканты.

На руководителя площадки Павла Можейко, пишет НН, художника Алеся Пушкина и «других лиц» 26 марта завели уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК якобы за действия, направленные на реабилитацию и оправдание нацизма. Нарушением сочли выставку, на которой был портрет участника послевоенного антисоветского подполья.

30 апреля прокурор Гродно обратился в экономический суд с заявлением о ликвидации частное учреждения «Центр городской жизни» из-за выставки Алеся Пушкина, где якобы пропагандировалась экстремистская деятельность.
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