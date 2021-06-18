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Отец Сапеги считает наиболее правильным компромиссом экстрадицию дочери в РФ

Ранее мужчина опубликовал видеообращение к президенту Беларуси "как отец к отцу", в котором попросил помиловать девушку.

© Photo : Instagram / Eva Star

Отец задержанной после незапланированного приземления борта Ryanair в Минске Софии Сапеги считает, пишет Sputnik, что в произошедшем виноват Роман Протасевич. 

В четверг в сети появился видеоролик с обращением Андрея Сапеги к Александру Лукашенко и просьбой о помиловании. "Как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет вовлечена в противоправные действия", – сказал он.

"София познакомилась с ним (Романом Протасевичем - Sputnik) не на протестах. Это случайное знакомство, не по интересам, просто молодой парень и девушка встретились в баре. У них завязались отношения", - приводит слова Андрея Сапеги Telegram-канал "RT на русском".

Он также добавил, что его дочь стала помогать Протасевичу в работе, хотя до этого "вела жизнь обычной молодой девушки".

Андрей Сапега считал, что эти отношения ничего хорошего для Софии не означают. "И, как показали дальнейшие события, я оказался прав", - констатировал он.

Разумный компромисс


По словам отца задержанной россиянки, он ничего не знал о деятельности Софии. На его взгляд, наиболее правильным исходом событий была бы экстрадиция девушки в РФ.

"Вариант с помилованием, конечно, возможен. Но я думаю, что более правильным для всех и разумным компромиссом была бы экстрадиция Софьи в Россию", - сказал он.

В чем обвиняют Софию Сапегу


Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находились Роман Протасевич - сооснователь и экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским, и его подруга, россиянка София Сапега. После посадки борта в аэропорту Минска их задержали. В Беларуси Протасевич и Сапега стали фигурантами уголовных дел.

Россиянка была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 (участие в массовых беспорядках). Она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 (разжигание социальной вражды и розни).

Как сообщил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, Сапега была администратором Telegram-канала, который признан экстремистским в Беларуси и где выкладывали данные силовиков и госслужащих.
Источник: РоссияэкстрадицияСофия Сапега
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