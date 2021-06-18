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Все туры на июнь проданы. Что происходит в туризме и куда летят белорусы после отмены авиарейсов в Европу

Популярными стали чартеры «Белавиа» в Турцию, но на долгую перспективу заказов пока мало.

Фото: Павел Мартинчик

Белорусов перенаправили на отдых в Турцию

Специалист компании «АэроБелСервис», которая консолидирует вылеты в Турцию из Минска и региональных аэропортов, рассказала о том, пишет kp.by, что сейчас происходит с турами. С приостановленных направлений (напомним, это Албания, Черногория и другие) белорусских отдыхающих уже перебронировали, и сейчас идут новые бронировки на Турцию и Египет.

- К тестам и прививкам все привыкли, для отдыха открыто совсем мало направлений, а в отпуск хочется. Поэтому востребованность туров мы чувствуем, хотя большой глубины продаж нет, - цитирует toursoyuz.by Ирину Крайневу.

По ее словам, все туры на июнь уже проданы, бронируется поездки в июле, а на долгую перспективу заказов пока совсем мало. При этом, помимо белорусов, на «турецких» чартерах «Белавиа» есть и российские туристы, которых в этом сезоне стало больше, отмечается в информации.

Специалисты добавили, что сейчас есть привлекательные предложения на отдых в Турции: 9 ночей в 5-звездочном отеле в Сиде в начале июля стоят 1250 евро на двоих.
Источник: Павел Мицкевич
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