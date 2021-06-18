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Глава департамента по авиации заявил, что данные с борта Ryanair, вероятно, не сохранились

Беларуси до сих пор не предоставили необходимые данные с борта Ryanair, вероятно, они не сохранились, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.



"Мы написали письмо в адрес президента Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), генерального секретаря, а также руководителя следственной группы ИКАО, который проводит расследование о посадке в Минске самолета Ryanair. В этом письме мы обратили внимание на ряд фактов. Мы направили ряд запросов на предоставление объективной информации с борта воздушного судна в Ирландию и Польшу. До настоящего времени средства объективного контроля не поступили к нам. Потому мы обратились в ИКАО", - отметил Сикорский. Его цитирует госагентство БелТА в пятницу. 

По его словам, пишет interfax.by, в Беларуси продолжается расследование инцидента с самолетом Ryanair. "В Беларуси в рамках созданной комиссии Департамента авиации и Следственного комитета проводится расследование, и нам необходимы средства объективного контроля. Мы высказали свои опасения в этом письме, озвучили свое предположение, что данные, которые нам необходимы, не сохранились в компании. ИКАО должна была обратиться к компании, чтобы те сохранили все данные с этого борта. Для нас расшифровка важна деталями: почему самолет не начал снижаться до самой границы, почему выбрал аэропорт в Минске, ведь должен был следовать в Вильнюс, как вели себя бортпроводники и пассажиры в момент объявления о том, что самолет сядет в Минске", - отметил директор департамента.

"Беларусь предоставила все данные объективного контроля для расследования этого случая. Мы же не получили ничего, что необходимо нам", - подчеркнул Сикорский.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.
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