Беларусь попала не в экономическую блокаду, а в спецпараграф МОТ

Комитет отметил отсутствие значимого прогресса в направлении полного выполнения рекомендаций Комиссии по расследованию 2004 года. Ситуация для работников и гражданского общества резко ухудшилась после прошедших в августе 2020 года сфальсифицированных президентских выборов; продолжаются репрессии и наступление на гражданские свободы и права профсоюзов.





С августа 2020 года сотни членов и лидеров профсоюзов подверглись запугиванию, неоднократным административным арестам и штрафам. Работников увольняли за использование права на забастовку и мирный протест; несколько человек были приговорены к суровым тюремным срокам за осуществление этих прав.

Комитет призывает правительство принять меры для освобождения всех профсоюзных активистов, которые остаются под стражей, и снять все обвинения, связанные с участием в мирных протестах и забастовках, ссылаясь на рекомендации 2004 года, где говорится, что сотрудникам профсоюзов при исполнении ими своих обязанностей или при осуществлении своих гражданских свобод, включая свободу слова и свободу собраний, должна быть гарантирована адекватная защита или даже иммунитет от административного задержания.

За прошедшие годы до 90 процентов белорусских работников были переведены на краткосрочные однолетние контракты, которые были широко использованы для оказания давления на работников, участвовавших в мирных акциях протеста, в результате после августа 2020 года многие были уволены.

Наряду с систематическим отказом в регистрации независимых профсоюзов использование краткосрочных контрактов направлено на устранение присутствия независимых профсоюзных лидеров и активистов на предприятиях.

С 2000 года по меньшей мере сотне независимых профсоюзов было отказано в регистрации; за этот период зарегистрирован только один независимый профсоюз.





-Хорошая новость для режима – против него не будет применена процедура, предусмотренная параграфом 33 МОТ, которую они так боялись. А это исключительная мера наказания со стороны МОТ. За 102-летнюю историю организации она применялась только однажды – в 2011 году против Мьянмы. Тогда МОТ обратилась к правительствам стран международного сообщества прекратить всякие отношения с военной хунтой этой страны. Что и было сделано – Мьянма оказалась в экономической блокаде, - подчеркнул лидер БКДП Александр Ярошук. Хотя, по его словам, «власть создала оптимальные, если не идеальные, условия для того, чтобы члены КПН проголосовали за применение к Беларуси параграфа 33 МОТ».





Но на этом «хорошие новости для властей кончаются».





-Внесением в спецпараграф МОТ подает сигнал властям, что будет и дальше методично, планомерно и настойчиво подвергать режим давлению. Как выразился один из известных в функционеров организации - «МОТ жуёт долго, но пережевывает диктатуры целиком и без остатка», - подчеркнул Александр Ярошук. - Поэтому мы предупреждаем власти – не считайте, что можете и дальше безнаказанно насаждать беззаконие, насилие и расправы над рабочими. Мы предупреждаем генерального директора ОАО «Гродно Азот» Игоря Ляшенко и генерального директора ОАО «Нафтан» Андрея Сойко и требуем немедленно остановить давление на организации Белорусского независимого профсоюза и их членов, расправы над ними и увольнения. Мы предупреждаем генерального директора ОАО «Беларуськалий» Ивана Головатого, продолжающего атаку на Независимый профсоюз горняков и стачком, о неминуемых последствиях нарушений законов и Конституции страны, Конвенций МОТ.





БКДП планирует взаимодействовать с такими компаниями, Сименс, Мишлен, Пирелли и многие другие, чтобы они, подобно Яре, ставили условием своего пребывания в Беларуси соблюдение белорусскими партнерами Кодекса этики бизнеса.





-Наша задача - не прибегая к экономическим санкциям, к параграфу 33 МОТ, создать такое давление на стратегические компании страны, чтобы его менеджмент и правящий режим в целом был вынужден вкладывать средства в рабочих, создание им надлежащих условий труда, повышение зарплат, прекращение расправ и репрессий против них.





Образно выражаясь, будем стремиться взять стальные я..ца диктатуры в титановые тиски МОТ и международного рабочего и профсоюзного движения. Задача сложная, но, как показала жизнь, вполне решаемая, - заявил Александр Ярошук.







